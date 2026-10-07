Головна Скотч Відео
search button user button menu button

Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Зендея сидячи привіталася із Бріжит Макрон
колаж: glavcom.ua

Зустріч актриси та першої леді Франції викликала суперечки в мережі через питання правил етикету

Американську акторку Зендею розкритикували у мережі після її зустрічі із першою леді Франції Бріжит Макрон. Актриса відвідала показ Louis Vuitton в рамках Тижня моди в Парижі, де зустрілася із дружиною французького президента. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у соцмережі Х.

Що сталося на показі Louis Vuitton між Зендеєю та Бріжит Макрон

Інцидент стався перед показом Louis Vuitton, коли гості займали свої місця біля подіуму. Зендея вже сиділа на своєму місці, коли поруч із нею вирішила сісти Бріжит Макрон.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Коли перша леді Франції підійшла та простягнула акторці руку, вона спочатку не побачила її. Врешті зірка привіталася у відповідь з Бріжит Макрон та посміхнулася. Однак увагу мережі привернуло те, що Зендея не встала зі свого місця, а сидячи простягнула руку першій леді.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж розійшлися в думках та оцінках ситуації, коментуючи поведінку Зендеї. Зокрема, частина користувачів вважає, що актриса мала підвестися під час привітання з першою леді Франції. Інші не побачили в її поведінці нічого образливого:

  • «Зендеє, люба… Треба ж встати, коли перша леді Франції намагається з тобою привітатися».
  • «Це питання етикету. Жінка має вставати, щоб привітатися з іншою жінкою. Те, що зробила Зендея, – дуже грубо. Ніколи не потискайте руку людині, сидячи. Завжди треба вставати – це демонструє повагу до людини, з якою ви вітаєтеся».
  • «Коли вітаєшся з будь-ким, слід вставати – це елементарні правила ввічливості. Це просто відсутність базових манер».

Водночас частина користувачів не побачила у поведінці Зендеї порушення правил етикету, тим паче під час модного показу. Інші користувачі припустили, що Зендея просто не встигла відреагувати на появу Бріжит Макрон, а дехто зауважив, що вона могла не знати або не впізнати Бріжит Макрон одразу:

  • «Схоже, це застало її зненацька… Нічого страшного».
  • «Це питання етикету. Жінка має вставати, щоб привітатися з іншою жінкою. Те, що зробила Зендея, – дуже грубо. Ніколи не потискайте руку людині, сидячи. Завжди треба вставати – це демонструє повагу до людини, з якою ви вітаєтеся».
  • «Судячи з виразу її обличчя, вона взагалі не розуміє, хто ця людина».
  • «Вона, мабуть, не знала, хто це. Я б теж не знав».

Нагадаємо, у Парижі пройшов Тиждень моди, серед показів всесвітньовідомих брендів унікальною колекцією публіку вразив модний дім Yves Saint Laurent. Моделі буквально засяяли у золотих сукнях на тлі Ейфелевої вежі. Колекцію представив бельгійський модельєр, а також креативний директор Yves Saint Laurent Ентоні Ваккарелло представив особливу колекцію. 

Читайте також:

Теги: Еммануель Макрон дружина акторка Париж мода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джим Керрі влаштував камерне весілля у Лос-Анджелесі
Голлівудський актор Джим Керрі таємно одружився – ЗМІ
1 жовтня, 10:28
Фрагмент давньої стіни, яку археологи виявили під час розкопок на території лікарні Отель-Дьє на острові Сіте в Парижі
Археологи виявили сенсаційну знахідку під Парижем: що приховувала давня стіна (фото)
30 вересня, 14:00
Найвдалішими днями для стрижки у жовтні 2026 року є 5-9, 16-19 та 26-28 числа
Календар стрижок на жовтень 2026: коли найкращі дні для стрижки
29 вересня, 20:08
Подружжя Усиків показалося разом 
Олександр Усик з дружиною відсвяткував 17 років шлюбу в Іспанії: яскраві кадри
29 вересня, 13:52
Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс мають різницю у віці у 25 років
Голлівудське подружжя Макл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс святкують спільний день народження: історія кохання
25 вересня, 16:57
Макрон розповів про деталі розмови з Трампом
Макрон обговорив із Трампом енергетичне перемир’я України та Росії
22 вересня, 07:39
Гейден Панеттьєр пішла з життя 16 серпня у віці 36 років
У Каліфорнії зірки попрощалися з колишньою Кличка Гейден Панеттьєр (фото)
21 вересня, 11:27
Макрон доручив сформувати план захисту чутливої інфраструктури
Макрон наказав готувати захист критичної інфраструктури Франції від атак РФ
18 вересня, 19:53
Бріжит Макрон не змогла виграти суд
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком
14 вересня, 20:43

Відео

Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)
Українка зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro (відео)
Українка зняла офіційну рекламу iPhone 18 Pro (відео)
Киянка створила сукню з деталей дрона для Ukrainian Fashion Week (відео)
Киянка створила сукню з деталей дрона для Ukrainian Fashion Week (відео)
Оля Полякова потрапила в аварію: постраждала донька співачки (відео)
Оля Полякова потрапила в аварію: постраждала донька співачки (відео)
Військові поділилися враженнями від S.T.A.L.K.E.R. 2 напередодні довгожданого релізу
Військові поділилися враженнями від S.T.A.L.K.E.R. 2 напередодні довгожданого релізу
Меган Маркл поділилася кумедним відео зі свого ювілею
Меган Маркл поділилася кумедним відео зі свого ювілею

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
125K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
103K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua