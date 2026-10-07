Акторка Зендея натрапила на хейт після зустрічі з Бріжит Макрон (відео)

Зустріч актриси та першої леді Франції викликала суперечки в мережі через питання правил етикету

Американську акторку Зендею розкритикували у мережі після її зустрічі із першою леді Франції Бріжит Макрон. Актриса відвідала показ Louis Vuitton в рамках Тижня моди в Парижі, де зустрілася із дружиною французького президента. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис у соцмережі Х.

Що сталося на показі Louis Vuitton між Зендеєю та Бріжит Макрон

Інцидент стався перед показом Louis Vuitton, коли гості займали свої місця біля подіуму. Зендея вже сиділа на своєму місці, коли поруч із нею вирішила сісти Бріжит Макрон.

Коли перша леді Франції підійшла та простягнула акторці руку, вона спочатку не побачила її. Врешті зірка привіталася у відповідь з Бріжит Макрон та посміхнулася. Однак увагу мережі привернуло те, що Зендея не встала зі свого місця, а сидячи простягнула руку першій леді.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж розійшлися в думках та оцінках ситуації, коментуючи поведінку Зендеї. Зокрема, частина користувачів вважає, що актриса мала підвестися під час привітання з першою леді Франції. Інші не побачили в її поведінці нічого образливого:

«Зендеє, люба… Треба ж встати, коли перша леді Франції намагається з тобою привітатися».

«Це питання етикету. Жінка має вставати, щоб привітатися з іншою жінкою. Те, що зробила Зендея, – дуже грубо. Ніколи не потискайте руку людині, сидячи. Завжди треба вставати – це демонструє повагу до людини, з якою ви вітаєтеся».

«Коли вітаєшся з будь-ким, слід вставати – це елементарні правила ввічливості. Це просто відсутність базових манер».

Водночас частина користувачів не побачила у поведінці Зендеї порушення правил етикету, тим паче під час модного показу. Інші користувачі припустили, що Зендея просто не встигла відреагувати на появу Бріжит Макрон, а дехто зауважив, що вона могла не знати або не впізнати Бріжит Макрон одразу:

«Схоже, це застало її зненацька… Нічого страшного».

«Це питання етикету. Жінка має вставати, щоб привітатися з іншою жінкою. Те, що зробила Зендея, – дуже грубо. Ніколи не потискайте руку людині, сидячи. Завжди треба вставати – це демонструє повагу до людини, з якою ви вітаєтеся».

«Судячи з виразу її обличчя, вона взагалі не розуміє, хто ця людина».

«Вона, мабуть, не знала, хто це. Я б теж не знав».

Нагадаємо, у Парижі пройшов Тиждень моди, серед показів всесвітньовідомих брендів унікальною колекцією публіку вразив модний дім Yves Saint Laurent. Моделі буквально засяяли у золотих сукнях на тлі Ейфелевої вежі. Колекцію представив бельгійський модельєр, а також креативний директор Yves Saint Laurent Ентоні Ваккарелло представив особливу колекцію.