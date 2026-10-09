«Оземпік» посадив світ на голку. Хто заробляє, а хто втрачає через моду на схуднення

Препарат, який змусив людей менше їсти, а бізнес – нервувати, змінює світову економіку

За останні роки численні зірки Голлівуду та й українського шоу-бізнесу раптом дружно схудли. Секрет їхньої стрункості мало хто проговорює вголос, але всі добре знають його назву – «Оземпік» або препарати схожої дії. Звісно, більшість зірок на камери розповідають про здорове харчування та спорт, але вірити в ці розповіді було б безглуздо. Бо таких приголомшливих і швидких результатів їм досі не давала жодна дієта чи комплекс вправ!

Скажімо, відома телеведуча Опра Вінфрі неодноразово зізнавалась, що зайві кілограми, яких вона ніяк не могла позбутися, вже загрожували її здоров’ю. Тепер вона визнає, що схуднути вдалося за допомогою саме «Оземпіку», зірка продовжує приймати цей препарат. А ще Опра багато рухається, обожнює облягаючий спортивний одяг і отримує задоволення від свого нового тіла.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oprah (@oprah) Опра з друзями скаче по австралійських горах

Втім, часто зірки настільки захоплюються «Оземпіком», що втрачають відчуття міри та лякають фанів своїми скелетоподібними фігурами. Прикладів чимало: Аріана Гранде, Сінді Іріва, Демі Мур, Меліса МакКарті та чимало інших.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Vogue UA (@vogue_ukraine) Гранде та Сінді Іріва

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Demi Moore (@demimoore) Демі Мур

Українські зірки також не пасуть задніх. За даними різних ЗМІ, не завжди підтвердженими, саме завдяки «Оземпіку» в останні роки різко схудли шоумен Анатолій Анатоліч, солістка гурту Kazka Олександра Зарічна, співачка Наталя Могилевська. Цей список можна продовжувати фантастичними історіями схуднення Нікіти Кисельова (на 40 кг за 1,5 року), Оксани Білозір, доньки Павла Зіброва Діани, В’ячеслава Хостікоєва та інших. Однак більшість наших зірок категорично заперечує, що вдавалися до препаратів. Вони наголошують, що просто пили багато води, менше їли і займалися спортом.

Данське диво

Автором диво-ліків для схуднення стала данська компанія Nova Nordisk. У дослідженні Bocconi students investment club (один із найстаріших і найбільших студентських інвестиційних клубів у Європі, розташований у Мілані, – «Главком») йдеться, що у вересні 2023 року цей фармгігант перевершив за капіталізацією... ВВП Данії, який у 2022 році становив 2,83 трлн датських крон (приблизно 380 млрд євро). У першій половині 2023 року ВВП Данії зріс на 1,7% у річному обчисленні, тоді як без фармацевтичної промисловості, в якій домінує Novo Nordisk, він би впав на 0,3%.

У 2019 році до початку коронавірусної пандемії хімічний та фармацевтичний сектор Данії становив лише 2,4% від загального європейського ринку, що робило його 11-м за величиною на континенті, пише Interact Analysis. Через п'ять років цей сектор посідав вже п’яте місце в Європі. На нього нині припадає майже 8% континентальної фарми. Це свідчить про збільшення річної вартості виробництва на понад $50 млрд за останні 5 років.

«Оземпік» змінює світ фото: Unsplash

«Це величезне збільшення частки ринку, схоже, є результатом вибухового зростання популярності «Оземпіку». Компанія перетворила невелике віддалене містечко Калундборг, що на острові на півночі країни, на процвітаючий та квітучий район. Препарат залучив величезні інвестиції в цей регіон, і виробник Novo Nordisk наразі налічує близько 4,5 тис. працівників (за кількістю це як чверть населення Калундборга)... Данська фармацевтична компанія планує агресивно розширюватися: збільшити кількість працівників ще на 1,5 тис. осіб, інвестуючи майже 8 млрд євро ($9 млрд) у подальше розширення.

Що ж це за препарат?

«Оземпік» – що це таке і як працює

«Оземпік» – торговельна назва препарату з діючою речовиною семаглутид. Це – синтетичний аналог природного гормону ГПП-1 (глюкагоноподібного пептиду-1), який виробляється в кишечнику людини у відповідь на прийом їжі. ГПП-1 виконує три важливі функції:

сигналізує підшлунковій залозі, що потрібно виділяти інсулін і таким чином знижує рівень цукру в крові;

уповільнює проходження їжі зі шлунку далі по системі травлення і таким чином подовжує відчуття ситості;

впливає на ті ділянки мозку, які допомагають зменшити відчуття голоду.

Випускається у формі розчину для підшкірних ін'єкцій, який міститься в спеціальній шприц-ручці. Вона попередньо заповнена дозами, містить картридж, з одного боку закрита гумовим поршнем, з іншого – алюмінієвим ковпачком з ламінованою гумовою прокладкою. У комплекті – чотири одноразові голки. Термін придатності – три роки, а після першого застосування – шість тижнів. Після застосування препарат треба зберігати з надітим ковпачком для захисту від дії світла при температурі нижче 30 °С або в холодильнику (при температурі 2–8 °С). Препарат відпускається за рецептом.

Згідно з інструкцією, «Оземпік» показано застосовувати при недостатньо контрольованому цукровому діабеті другого типу як доповнення до дієти та фізичних вправ:

як монотерапію, коли метформін вважається недоцільним препаратом через непереносимість або протипоказання;

як доповнення до інших лікарських засобів для лікування цукрового діабету.

Отже, застосування «Оземпіку» з метою схуднення є позарецептурним.

«Оземпік» продається в аптеках України скриншот Tabletki.ua

«Оземпік» – рецептурний препарат скриншот Tabletki.ua

«Оземпік» був вперше схвалений регуляторними органами низки країн (зокрема, США) у 2017 році.

«Мунджаро» – «Оземпік» 2.0

Фармацевтика ніколи не зупиняється на досягнутому, тому успішний і прибутковий «Оземпік» отримав продовження. У 2021-му на ринок вийшов препарат «Вегові» – того ж виробника і з тією ж діючою речовиною (семаглутидом), але орієнтований саме на охочих схуднути. Тож «Вегові» розроблений та офіційно зареєстрований саме як засіб для лікування ожиріння та контролю ваги. Якщо «Оземпік» має максимальне дозування 1 мг на тиждень, то «Вегові» розрахований на вищі дози: до 2,4 мг на тиждень. Для зниження ваги потрібна більша концентрація семаглутиду в крові, ніж для цільового лікування діабету. «Вегові» містить більше діючої речовини, ніж «Оземпік», і це забезпечує потужніший ефект схуднення.

Ще за рік, у 2022-му, на американський ринок вийшов ефективніший препарат – «Мунджаро», від виробника Eli Lilly and Company (США). Його діюча речовина – тирзепатид. Якщо «Оземпік» імітує лише один гормон кишківника (ГЛП-1), «Мунджаро» – одразу два: ГЛП-1 та гіпоглікемічний інсулінотропний поліпептид (ГІП). Це поєднання дає подвійний ефект: потужніший контроль цукру та значно ефективніше зниження ваги. ГІП виконує наступні функції:

стимуляція інсуліну. Як і ГЛП-1, він сигналізує підшлунковій виділяти більше інсуліну у відповідь на надходження їжі, а це допомагає знижувати рівень цукру в крові;

регуляція жирового обміну. ГІП впливає на жирову тканину, сприяє правильному накопиченню та розподілу ліпідів;

захист клітин. ГІП підтримує виживання бета-клітин підшлункової залози, які виробляють інсулін;

вплив на апетит. Хоча ГІП менше впливає на відчуття ситості порівняно з ГЛП-1, у поєднанні з ним він допомагає мозку краще контролювати енергетичний баланс.

Ані «Вегові», ані «Мунджаро» в українських аптеках немає.

Якщо коротко і простими словами, ці препарати пригнічують апетит: для людини просто перестає існувати спокуса у вигляді апетитної страви, шматка торту чи пакета чипсів. Немає їжі – є втрата ваги.

Бодіпозитив втратив актуальність

Стандарти жіночої краси на тлі поширення «Оземпіку» вже зазнали трансформації: від природної стрункості – до хворобливої худорлявості.

Згадаймо: у 2010-х у тренді був бодіпозитив, а всесвітньо відомі дизайнери випускали на подіуми моделей plus size. Фелісіті Гейворд, модель plus size, розповідала, як у 2011-му її вперше запросили на кастинг: «Коли мені зателефонували з модельного агентства, я подумала, що це якась афера. До 2010-х ставлення до пишних тіл було негативним, я і не мріяла, що зможу стати моделлю».

Фелісіті Гейворд у 2011-му не вірила своєму щастю фото: Instagram/felicityhayward

Але цей тренд тепер зійшов нанівець. З появою «Оземпіку» мода на худорлявість серед селебріті миттєво поширилась на модельний бізнес у гіпертрофованій формі. На початку 2020-х захоплення бодіпозитивом стрімко знизилося і поступово з пропаганди здорового тіла світ моди швидко скотився до стандартів краси 1990-х з їхнім «героїновим шиком».

Tribune за жовтень 2025 року: «Худорлявість повертається на подіуми, інклюзивність відступає» скриншот Tribune

У ті буремні часи еталоном краси серед моделей була Кейт Мосс з анорексичною фігурою. Згодом, до речі, вона розповідала, що на неї просто на вулиці нападали дівчата-підлітки, які у своєму бажанні наслідувати пропаговану Кейт естетику заробили собі розлади харчової поведінки, а також батьки дівчат, які страждали на анорексію.

Модель свого часу казала: «Ніщо не смакує так добре, як відчуття худорлявості» скриншот The Independent

Сучасні моделі теж живуть «на скибочці кавуна і листочку шпинату» на день, але при цьому геть не страждають від голоду. Вони обманули організм і за худорлявість заплатили грошима. Здоров’ям, до речі, теж, адже не всі дівчата мають бажання чи можливість консультуватися з лікарем, і точно мало хто з одержимих розміром XS дослухається до лікаря, якщо той не дозволить худнути за допомогою «Оземпіку» чи «Мунджаро». Обидва препарати мають чималий список побічних реакцій (про найбільш розповсюджені з них – згодом, про усі можливі можна прочитати в інструкції до препарату, яка є у відкритому доступі), а про наслідки їхнього використання через 10-15 років поки взагалі нічого не відомо.

Зазначимо, що деякі зірки вже поплатилися за стрімке «оземпікове» схуднення. Співак Роббі Вільямс, який був у захваті від ефективності диво-препарату, з яким йому вдалося швидко скинути 12 кг, раптом виявив, що втрачає зір.

Вільямс у якийсь момент збагнув, що не бачить облич людей у перших рядах на своїх концертах, а також футболістів під час перегляду футболу вдома. Роббі «пощастило» на вкрай рідкісне ускладнення від застосування препарату – неатеріїтна передня ішемічна оптична нейропатія. Це гостре порушення кровопостачання зорового нерву, яке призводить до раптової безболісної втрати частини зору на одному оці. Найчастіше це трапляється через різке падіння артеріального тиску або спазм судин, які живлять нерв. У провідному медичному журналі JAMA Ophthalmology у 2024 році були опубліковані результати дослідження, які засвідчили зв'язок між прийомом «Оземпіку» та ризиком розвитку цієї патології.

Оземпікова економіка

Поява революційного препарату може відчутно вплинути не лише на фармринок, але й на низку різних бізнесів по усьому світу. Причому ці зміни торкнулися дуже неочевидних галузей.

Фешн-індустрія

Певно, це найбільший вигодоотримувач від стрімкого зростання популярності ГЛП-1. Адже стрімко схудлі прагнуть оновити гардероб. У фаворі – відверті обтислі моделі, фасони по фігурі, які підкреслюють стрункість. А от моделей великих розмірів на полицях поменшало.

Кравці також не сидять без діла: до них вишикувалась черга тих, хто не готовий викинути у смітник брендовий одяг, який став великим. Ті ж, хто не хоче заморочуватися з перешиванням, просто перепродають одяг, який став не за розміром.

А от виробники моделей «плюс сайз» опинилися у програші. Наприклад, відома американська мережа магазинів Torrid нині перебуває у процесі закриття 180 магазинів.

Ресторанний бізнес

Певно, громадське харчування і відповідно сільське господарство – галузі, яка найбільше страждає від небажання людей їсти. Поки «Оземпік» бадьорить економіку Данії, у данського свинарства розпочалися значні проблеми – фіксується банкрутство численних ферм.

Американські ресторани стикаються з меншою кількістю відвідувачів та меншим апетитом, пише видання Love Money. «Користувачі «Оземпіку» рідше харчуються поза домом і замовляють легшу їжу: це половинні порції, пріоритетність страв з білком та такі страви, якими можна поділитися. Ресторани роблять усе можливе, щоб задовольнити такі потреби, але індустрія гостинності переживає труднощі, стикаючись зі значним зниженням доходів», – йдеться у матеріалі.

На думку авторів матеріалу, найбільші труднощі очікують на мережі швидкого харчування, оскільки революція препаратів для схуднення набирає обертів. Наприклад, прогнозується, що McDonald's втрачатиме 28 мільйонів відвідувань на рік лише в США. Це вже позначилося на вартості акцій легендарної мережі.

Продажі алкоголю

Препарати для схуднення знижують тягу до алкоголю, бо впливають на центри задоволення в мозку, тому людина просто перестає хотіти хильнути. Та й лікарі хоч і не забороняють, але і не рекомендують своїм пацієнтам на «Оземпіку» пити через:

посилення шлунково-кишкових симптомів . Алкоголь подразнює слизову оболонку шлунку та разом із препаратами, які сповільнюють травлення, може викликати сильну нудоту;

. Алкоголь подразнює слизову оболонку шлунку та разом із препаратами, які сповільнюють травлення, може викликати сильну нудоту; коливання рівня глюкози . Келих вина чи порція улюбленого лікеру може спровокувати різкий підйом або падіння рівня цукру в крові;

. Келих вина чи порція улюбленого лікеру може спровокувати різкий підйом або падіння рівня цукру в крові; ризик початку панкреатиту. Спиртне на тлі прийому «Оземпіку» потенційно підвищує навантаження на підшлункову.

Отже, захоплені схудненням з ГЛП-1 перестали пити, від чого постраждали і ресторани з пабами, і ритейлери. Прибутковість ресторанів часто залежить від продажу алкоголю, але вони також потерпають від препаратів для схуднення, що створює подвійний удар для галузі. Ці препарати можуть відлякувати споживачів і від алкоголю, і від їжі.

«Забігаючи вперед, цілком ймовірно, що виробники напоїв та заклади гостинності пропонуватимуть покупцям та гостям більше низькоалкогольних та безалкогольних напоїв, таким чином адаптуючись та компенсуючи свої втрати», – пише видання.

Продовольчий ритейл

Згідно з масштабними дослідженнями ринку Корнельського університету та дослідницької компанії Numerator, опублікованими 19 грудня 2025 року, нині у США спостерігаються такі тенденції:

скорочення загальних витрат на продукти . Домогосподарства, де принаймні одна людина приймає «Оземпік», у середньому скорочують витрати на продукти в супермаркетах приблизно на 5–6% уже протягом перших шести місяців використання препарату. Серед споживачів із високим рівнем доходу це падіння сягає майже 8–9%;

. Домогосподарства, де принаймні одна людина приймає «Оземпік», у середньому скорочують витрати на продукти в супермаркетах приблизно на 5–6% уже протягом перших шести місяців використання препарату. Серед споживачів із високим рівнем доходу це падіння сягає майже 8–9%; зміни продуктового кошику . Найбільшого удару зазнали категорії ультраперероблених продуктів: солоних снеків, солодощів, печива та випічки падають приблизно на 10%. Знижується попит навіть на базові продукти (м'ясо, хліб, яйця) просто через загальне зменшення обсягів споживання їжі;

. Найбільшого удару зазнали категорії ультраперероблених продуктів: солоних снеків, солодощів, печива та випічки падають приблизно на 10%. Знижується попит навіть на базові продукти (м'ясо, хліб, яйця) просто через загальне зменшення обсягів споживання їжі; зростання попиту на здорову альтернативу: невеликі порції йогуртів, свіжих фруктів, протеїнових батончиків та м'ясних снеків, щоб компенсувати дефіцит калорій та поживних речовин.

Дослідження також показують, що приблизно третина користувачів з часом припиняє прийом таких препаратів. У такому разі витрати домогосподарства на харчування та структура купівельного кошика зазвичай повертаються до попередніх показників.

Американські ритейлери та великі виробники харчових продуктів змушені адаптуватися до вимог нового типу покупців – споживачів «Оземпіку» і йому подібних препаратів. Зокрема, якщо до їхньої появи «фішкою» американської торгівлі були великі сімейні упаковки, то «Оземпік» перевернув уявлення продавців про потреби покупців: на полицях з’являється дедалі більше пакувань формату «міні».

Індустрія розваг

Їжа та напої фінансують значну частину індустрії розваг – від кінотеатрів до тематичних парків. Кіноглядачі, які приймають препарати для схуднення, не купують попкорн, особливо відерець розміру XXL, утримуються від солодких напоїв. У різних розважальних парках ця ж категорія відвідувачів не купує хотдоги та іншу висококалорійну їжу. Так само вони поводяться і на фудкортах у торговельно-розважальних центрах. Індустрія опинилась на порозі підвищення цін, аби компенсувати ці втрати.

Авіаперевезення

Аналітики з інвестиційного банку Jefferies підрахували ефект від можливого зменшення ваги пасажирів на витрати авіакомпаній, пише The New York Times. Оскільки головним аспектом витрат для авіаперевізників є пальне, дослідники встановили, що зниження середньої маси тіла пасажира на 10% призведе до зниження загальної експлуатаційної ваги літака приблизно на 2% та скорочення споживання палива до 1,5%. Для чотирьох найбільших американських авіакомпаній – American, Delta, United, Southwest – навіть таке зниження ваги пасажирів може конвертуватися у сотні мільйонів доларів економії на пальному щорічно (близько $580–600 млн на рік на чотири компанії).

The New York Times: «Препарати для схуднення можуть зрештою призвести до змін в отриманні авіакомпаніями додаткових доходів» скриншот The New York Times

У статті йдеться, що інвестори також можуть отримати вигоду: зменшення ваги літака на 2% може збільшити прибуток на акцію приблизно на 4%.

Фітнес-індустрія

Для фітнес-тренерів і власників спортзалів ситуація неоднозначна. З одного боку, ті, хто роками намагався позбутися зайвих кілограмів шляхом систематичних занять, знайшли значно простіший шлях і забули дорогу до зали. У першу чергу це стосується молоді – так званого покоління Z, яке обирає найпростіші рішення. Крім того, через побічні ефекти – нудота, слабкість – колишні клієнти спортзалів навряд захочуть туди навідуватися.

З іншого боку, ті, хто схуд і продовжують утримувати омріяну худорлявість за допомогою препаратів, думають, що робити з втратою м’язової маси.

Одним з побічних ефектів використання «Оземпіку» втрати м’язової маси. Вплив на м’язи є не прямим, а опосередкованим. Зокрема через: зниження активності. По-перше, серед побічних ефектів «Оземпіку» – нудота, слабкість, розлади роботи шлунково-кишкового тракту. Погане самопочуття не сприяє фізичній активності. По-друге, чимало схудлих завдяки препарату людей просто не бачать сенсу у самознущаннях на тренажерах.

дефіцит калорій та білків. Коли людина суттєво скорочує кількість їжі, яку вона споживає, пропорційно скорочується і кількість калорій. Коли організм вже спалив весь жир, він починає «спалювати» білки м’язів, аби десь взяти необхідну для життя енергію. Крім того, надходження до організму того ж таки «будівельного матеріалу» для м’язів – білка – зі зменшенням порції також знижується. І м’язам просто немає з чого утворюватися.

Тож ті, хто хоче повернути свої м’язи до нормальної форми, мусять згадати номер телефону тренера. І з них фітнес-наставники беруть чималу оплату: і за комплекс індивідуальних вправ, і за поради щодо харчування і способу життя.

Дієтологія

Здавалося б, ця галузь приречена якщо не на занепад, то точно на суттєве падіння. Адже послуги дієтологів недешеві. Ціна лише за первинну консультацію спеціаліста в Україні стартує від 700 грн і може сягати 2 тис. грн. Розробка індивідуального меню коштуватиме близько 5 тис. грн – стільки, скільки одна упаковка «Оземпіку». Тим не менш, дієтологи без клієнтів не залишаться, адже ті, хто приймає препарат заради схуднення, рано чи пізно будуть змушені «злізти з голки». І отут почнеться найцікавіше, адже вага, за словами дієтологів швидко повернеться. Що ж робити?

«Половина моїх пацієнтів вдаються до різних методів, зокрема, «Оземпіку», різних марафонів схуднення, де не пояснюють, як треба харчуватися, а просто дають якесь меню або певне фізичне навантаження, – каже у коментарі «Главкому» дієтологиня Світлана Фус. – Коли людина втрачає вагу, не розуміючи біохімії, яка відбувається у цей час всередині, вона втрачає м'язи. Тому мені здається, якщо така проблема є, і людина протягом кількох років не може її вирішити самостійно, це знак, що варто вже піти до лікаря».

Щодо використання «Оземпіку», то тут Фус виокремлює два типи пацієнтів. «Перший – коли людина усвідомлює, що вона прийматиме препарат якийсь час, а потім перестане. І що втрачена вага повернеться. І поки у неї знижений апетит, це чудова можливість побудувати нормальне здорове харчування, зайнятися спортом тощо. І другий тип – це ті, хто просто колють «Оземпік» без жодних змін у способі життя та харчування. І ось тут з’являються проблеми», – пояснює дієтологиня.

Косметологія та пластична хірургія

Косметологи потирають руки у передчутті високих прибутків. І знову-таки – завдяки побічним ефектам від препаратів для схуднення, використання яких відчутно позначається на зовнішності!

Почнемо зі славнозвісного «оземпікового обличчя»: шкіра втрачає об’єм, обвисає, зморшки стають помітнішими, суттєво поглиблюються носогубні складки. Косметологи з радістю запропонують виправити ці дефекти філерами, а також різноманітними апаратними процедурами, покликаними покращити пружність шкіри. Хочеться чогось ефективнішого? Будь ласка – підтяжка обличчя.

Наступний побічний ефект – в’ялість шкіри всього тіла, обвисання. Зокрема, з’являються так звані «оземпікові сідниці» та «оземпіковий живіт». Річ у тім, що схуднення на «Оземпіку» відбувається дуже швидко, і в результаті шкіра не встигає «стягуватися», втрачає пружність. Косметологи запропонують і апаратні методи, покликані повернути шкірі пружність, і ін’єкції препаратів з гіалуроновою кислотою, пептидами та вітаміном С. Звісно, такі методи не подіють на пацієнта, який швидко скинув понад 20 кг. Тоді за справу беруться пластичні хірурги – в їхньому арсеналі є і абдомінопластика (підтяжка живота), і брахіопластика (підтяжка рук), і торсопластика (підтяжка тіла та сідниць).

Наступний побічний ефект від ГПЛ-1 – випадіння волосся через пару місяців після початку застосування препарату. Це реакція волосяних фолікулів на сильний метаболічний стрес, дефіцит білка та мікронутрієнтів. Ситуацію може покращити прийом полівітамінів (звісно, узгоджений з лікарем), однак нажахані пучком волосся на розчісці пацієнти часто не збираються чекати, доки подіють вітаміни, а біжать до косметологів по мезотерапію, «чарівні» масочки та інші процедури.

До слова, стан нігтів теж стрімко погіршується – теж з причини дефіцитів. Хтось піде до дерматолога, інші (зараз йдеться про жінок) захочуть замаскувати дефекти.

Наталія Сокирчук, «Главком»