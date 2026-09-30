Латексні моделі колекції Saint Laurent були вкриті сусальним золотом

У Парижі триває Тиждень моди, серед показів всесвітньовідомих брендів унікальною колекцією публіку вразив модний дім Yves Saint Laurent. Моделі буквально засяяли у золотих сукнях на тлі Ейфелевої вежі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Elle.

Так, 29 вересня в рамках Тижня моди бельгійський модельєр, а також креативний директор Yves Saint Laurent Ентоні Ваккарелло представив особливу колекцію. Так він відзначив десять років роботи з брендом. «Я давно тримав цю колекцію в голові й нарешті відчув, що настав правильний момент втілити її в життя», – прокоментував дизайнер.

Першим на подіумі з’явився образ із об’ємною курткою-бомбером та вираженою талією. Її доповнила вузька спідниця-олівець із високим розрізом спереду. Цей образ був створений із золотистої тканини з жатою фактурою, що відбивала світло.

Модель із колекції Yves Saint Laurent від Ентоні Ваккарелло фото: Getty Images

Зіркою вечора показу Saint Laurent стала сама колекція. Сукні, костюми, спідниці та інші елементи моделей були виконані не просто із матеріалів золотого кольору. Латексна тканина, використана у створенні одягу, була вкрита частинками сусального золота.

Saint Laurent підкорив Париж унікальною колекцією із золота фото: Getty Images

У колекції були спідниці, топи й куртки з фактурою під крокодилячу шкіру, а також золотий костюм із леопардовим принтом, який нині у тренді. Доповнили колекцію короткі сукні-пальта, укорочені топи та вечірні жакети, прикрашені бісером та хутром.

Золотий костюм із колекції Yves Saint Laurent із леопардовим принтом фото: Getty Images

На подіумі демонстрували бомбери з коміром-стійкою, байкерські куртки та моделі колекції у стилі сафарі. Окрему частину колекції склали облягаючі напівпрозорі коктейльні сукні з гіпюрового мережива із золотом. Проте не вся колекція була золотою. Після золотої частини показу колірна гама змінилася, на подіумі з’явилися чорні образи.

Ще однією особливістю колекції стали золоті декорації. Прикрасою подіуму також стала величезна золота люстра зі свічками. Ба більше, Ейфелева вежа на момент показу також світилася золотими вогнями. Образи моделей, сукні, прикраси та взуття також були виконані у золотому кольорі. Тож завдяки золотому декору, сяйву вежі та люстри увесь подіум виблискував, підкреслюючи моделі колекції.

Нагадаємо, в рамках Тижня моди у Парижі пройшов показ Le Défilé L’Oréal Paris. Показ відбувся ввечері на площі Жоффр біля Ейфелевої вежі та відкрив Паризький тиждень моди. На подіумі пліч-о-пліч із голлівудськими зірками та популярними моделями показалася українська дизайнерка Катя Сільченко.