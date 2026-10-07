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У Польщі розпочалися пошуки поховань загиблих українців у 1944 році (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Польщі розпочалися пошуки поховань загиблих українців у 1944 році (фото)
За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей
фото: Олександр Алфьоров/Facebook

Дозвіл для проведення експедиції на території православного кладовища в селі Ласків отримано від польської сторони

У Польщі у селі Ласків 6 жовтня розпочалися пошукові дослідження місць поховань осіб, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

«Дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Український інститут національної пам’яті забезпечує проведення пошукових робіт. Роботи здійснюватиме комунальне підприємство Львівської обласної ради з питань здійснення пошуку поховань учасників національно-визвольних змагань та жертв воєн, депортацій і політичних репресій «Доля», – йдеться у повідомленні.

За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути уточнена внаслідок подальших історичних та пошукових досліджень.

Відповідний дозвіл для проведення експедиції на території православного кладовища в селі Ласків Люблінського воєводства КП «Доля» отримала від польської сторони 31 серпня 2026 року. Метою пошукових досліджень є виявлення місць поховань цивільних мешканців Ласкова, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

У Польщі розпочалися пошуки поховань загиблих українців у 1944 році (фото) фото 1
фото: Олександр Алфьоров/Facebook
У Польщі розпочалися пошуки поховань загиблих українців у 1944 році (фото) фото 2
фото: Олександр Алфьоров/Facebook

«Це вже другі пошукові роботи, які українська сторона проводить на території Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року відбулася перша українська пошуково-ексгумаційна експедиція, проведена на підставі офіційного дозволу польської влади. Роботи проходили в селі Юречкова. Проведення пошукових робіт спрямовані на відновлення історичної справедливості, встановлення місць поховань та гідне вшанування пам’яті загиблих українців», – додається у заяві.

Як відомо, на території колишнього села Воля Островецька Ковельського району Волинської області під час ексгумаційних робіт виявили рештки 32 людей, загиблих у роки Другої світової війни.

До слова, нещодавно тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич закликав перевести історичний діалог щодо Волинської трагедії з площини політичних суперечок до практичних кроків, зокрема ексгумацій і пошукових робіт. За його словами, саме конкретні рішення та співпраця між Україною і Польщею допоможуть зменшити напругу навколо цієї теми.

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Теги: українці смерть Друга світова війна Польща

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