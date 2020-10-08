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    Жизнь

    Многодетный американец сбросил 100 килограммов и раскрыл секрет чудесного похудения

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    46-летний отец троих детей Кедрик Барретт - Многодетный американец сбросил 100 килограммов и раскрыл секрет чудесного похудения
    46-летний отец троих детей Кедрик Барретт
    instagram.com/sleevedbelievethehype/

    В апреле 2019 года Барретт перенес рукавную гастропластику

    Житель американского города Атланта, штат Джорджия, раскрыл проверенный способ сбросить 100 килограммов. Его слова приводит Daily Mail.

    46-летний отец троих детей Кедрик Барретт (Kedric Barrett) с девяти лет страдал от ожирения. По этой причине над ним издевались одноклассники. В более взрослом возрасте он активно занялся баскетболом и футболом, но вес не уменьшался из-за неправильного питания. Он ел вредные продукты, включая шоколад, чипсы и пиццу, пил много газировки и в результате располнел до 209 килограммов.

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    Многодетный американец сбросил 100 килограммов и раскрыл секрет чудесного похудения
    Многодетный американец сбросил 100 килограммов и раскрыл секрет чудесного похудения
    Многодетный американец сбросил 100 килограммов и раскрыл секрет чудесного похудения
    Многодетный американец сбросил 100 килограммов и раскрыл секрет чудесного похудения
    instagram.com/sleevedbelievethehype/

    Из-за лишнего веса многодетный отец страдал от апноэ —кратковременной остановки дыхания во сне. Он переживал, что однажды из-за ожирения может уснуть и не проснуться. Мысль о преждевременной смерти подтолкнула его к похудению.

    В апреле 2019 года Барретт перенес рукавную гастропластику. Уменьшив желудок на 85 процентов, мужчина похудел до 109 килограммов. В результате он избавился от апноэ и начал проводить время с детьми более активно.

    «Мне понадобилось много лет на осознание того, что я лишаю себя и свою семью лучшей жизни», — отметил он. После операции Барретт занялся спортом: он регулярно бегает, катается на велосипеде и гуляет с семьей по горам.

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