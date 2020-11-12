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    Жизнь

    Людмиле Гурченко – 85. Вспоминаем лучшие роли легендарной актрисы из Харькова

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    Актриса Людмила Гурченко - Людмиле Гурченко – 85. Вспоминаем лучшие роли легендарной актрисы из Харькова
    Актриса Людмила Гурченко

    Всего в фильмографии актрисы около 90 фильмов

    Людмила Марковна Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Девочка росла в музыкальной семье и рано проявила артистические наклонности: читала стихи и танцевала под отцовский баян, выступала перед гостями. После школы уехала в Москву и в 1958 году окончила ВГИК. Дебютировала Гурченко в кино еще студенткой в 1956 году.

    Первый фильм, где она сыграла — «Дорога правды». Всего в фильмографии актрисы около 90 фильмов. «Скотч» вспоминает самые лучшие из них

    1. Карнавальная ночь, 1956 год.

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    В ленте Эльдара Рязанова, которая не сходит с экранов в преддверии новогодних праздников, Людмила Гурченко исполнила одну из главных ролей. На тот момент, по информации, она была никому не известной студенткой ВГИКА, и на ее участии настоял сам Иван Пырьев. Эта роль сделала Гурченко самой любимой молодой актрисой.

    2. Двадцать дней без войны, 1976 год

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    В ленте режиссера Алексея Германа главные роли исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко, но это не музыкальная комедия, а военная драма о встрече и любви фронтового журналиста Лопатина и матери-одиночки, роль которой очень удалась Гурченко.

    3. Пять вечеров, 1978 год

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    В работе режиссера Никиты Михалкова Гурченко исполнила еще одну свою известную драматическую роль. Она воплотила на экране одинокую женщину Тамару Васильевну, внезапно встретившую любимого человека, с которым ее разлучила война.

    4. Вокзал для двоих, 1982 год

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    Еще одна картина Эльдара Рязанова, которую сложно представить без Людмилы Гурченко. Она исполнила роль официантки Веры, в которую влюбляется пианист Платон, взявший на себя вину за аварию его жены.

    5. Любовь и голуби, 1984 год

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    Эту картину Владимира Меньшова разобрали на цитаты, среди которых есть и реплики Людмилы Гурченко. Артистка, умеющая исполнять комичных персонажей, мастерски сыграла манерную и фальшивую городскую разлучницу Раису Захаровну.

    Известный театральный и кинокритик Олег Вергелис в своем Фейсбуке отметил другие пять фильмов, менее популярных, в которых актриса также сыграла свои роли на высоте – «Балтийское небо», «Дорога на Рюбецаль», «Проститутка», «Старые стены», «Шаг навстречу».

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