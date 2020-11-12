Людмиле Гурченко – 85. Вспоминаем лучшие роли легендарной актрисы из Харькова

Всего в фильмографии актрисы около 90 фильмов

Людмила Марковна Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Девочка росла в музыкальной семье и рано проявила артистические наклонности: читала стихи и танцевала под отцовский баян, выступала перед гостями. После школы уехала в Москву и в 1958 году окончила ВГИК. Дебютировала Гурченко в кино еще студенткой в 1956 году.

Первый фильм, где она сыграла — «Дорога правды». Всего в фильмографии актрисы около 90 фильмов. «Скотч» вспоминает самые лучшие из них

1. Карнавальная ночь, 1956 год.

В ленте Эльдара Рязанова, которая не сходит с экранов в преддверии новогодних праздников, Людмила Гурченко исполнила одну из главных ролей. На тот момент, по информации, она была никому не известной студенткой ВГИКА, и на ее участии настоял сам Иван Пырьев. Эта роль сделала Гурченко самой любимой молодой актрисой.

2. Двадцать дней без войны, 1976 год

В ленте режиссера Алексея Германа главные роли исполнили Юрий Никулин и Людмила Гурченко, но это не музыкальная комедия, а военная драма о встрече и любви фронтового журналиста Лопатина и матери-одиночки, роль которой очень удалась Гурченко.

3. Пять вечеров, 1978 год

В работе режиссера Никиты Михалкова Гурченко исполнила еще одну свою известную драматическую роль. Она воплотила на экране одинокую женщину Тамару Васильевну, внезапно встретившую любимого человека, с которым ее разлучила война.

4. Вокзал для двоих, 1982 год

Еще одна картина Эльдара Рязанова, которую сложно представить без Людмилы Гурченко. Она исполнила роль официантки Веры, в которую влюбляется пианист Платон, взявший на себя вину за аварию его жены.

5. Любовь и голуби, 1984 год

Эту картину Владимира Меньшова разобрали на цитаты, среди которых есть и реплики Людмилы Гурченко. Артистка, умеющая исполнять комичных персонажей, мастерски сыграла манерную и фальшивую городскую разлучницу Раису Захаровну.

Известный театральный и кинокритик Олег Вергелис в своем Фейсбуке отметил другие пять фильмов, менее популярных, в которых актриса также сыграла свои роли на высоте – «Балтийское небо», «Дорога на Рюбецаль», «Проститутка», «Старые стены», «Шаг навстречу».