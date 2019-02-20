Модный дом Burberry извинился за толстовку с петлей на шее



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Пользователи соцсети возмущены новой коллекцией бренда

Пользователи Сети обрушились с критикой на странный показ от Burberry. Все началось с модели Лиз Кеннеди, точнее ее поста. Девушку, которая, к слову, сама проходила по подиуму в тот вечер, возмутил один из образов, а именно - толстовка с петлей на шее. «Самоубийство - это не мода! Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум лук со свисающей с шеи петлей висельника», - написала в своем Instagram модель, чья семья однажды пережила трагедию с самоубийством.

На сторону Лиз встали не только ее подписчики, но и модные критики и коллеги, которым данный наряд тоже показался неуместным. Особо нелепо «суицидальная» толстовка смотрелась на лондонском показе, учитывая концепцию коллекции: она посвящена голосу поколения, молодым людям и их надеждам - так охарактеризовал свое детище креативный директор Burberry Риккардо Тиши. В итоге, модному дому пришлось признать ошибку и извиниться перед всеми, кого толстовка оскорбила или расстроила.

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