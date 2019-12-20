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    Фото

    В сети появились фото школьницы Меган Маркл с бойфрендом

    • Розсилка
    В сети появились фото школьницы Меган Маркл с бойфрендом

    Будущая жена принца Гарри также фотографировалась в обществе четырех своих подруг.

    Издание The Sun опубликовало еще несколько архивных снимков герцогини Сассекской, для которых она позировала в годы своей учебы в католической школе Непорочного Сердца.

    Так, на одном из них 15-летняя Меган изображена на рождественской вечеринке, которая проводилась в одном из отелей Лос-Анджелеса, вместе с Луисом на другом рождественском школьном балу — в 1996 году. Она снова в черном платье, но с другой прической — ее волосы распущены.

    Еще один снимок был сделан в 1998 году. На нем 17-летняя Меган в сером платье-миди держится за руки со свой подружкой Сесилией Доннеллан.

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    В сети появились фото школьницы Меган Маркл с бойфрендом
    В сети появились фото школьницы Меган Маркл с бойфрендом
    В сети появились фото школьницы Меган Маркл с бойфрендом
    В сети появились фото школьницы Меган Маркл с бойфрендом

    Бывшая учительница Меган ранее вспоминала, что будущая звезда всегда была лидером среди одноклассников. И что она была «невероятно умной, целеустремленной леди».

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