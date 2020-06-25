«Нацист-социопат»: Мадонна обрушилась с критикой на Трампа



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Американская певица Мадонна instagram.com/madonna/

«Время проснуться», - призвала артистка своих подписчиков

Американская певица Мадонна обрушилась с критикой на президента США Дональда Трампа, призвавшего приостановить тестирование населения на коронавирус. Артистка назвала главу государства «нацистом-социопатом» в Instagram.

Исполнительница также раскритиковала предложение Трампа сажать людей в тюрьму на год за поджигание американского флага, отметив, что полиция в США не несет никакой ответственности за беспричинные убийства темнокожих граждан.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna) 22 Июн 2020 в 5:46 PDT

«Трамп расстроен осквернением изображения Джорджа Вашингтона, хотя Джордж Вашингтон был рабовладельцем!» - добавила артистка.

«Время проснуться», - призвала Мадонна своих подписчиков.

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