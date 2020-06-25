  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    «Нацист-социопат»: Мадонна обрушилась с критикой на Трампа

    • Розсилка
    Американская певица Мадонна - «Нацист-социопат»: Мадонна обрушилась с критикой на Трампа
    Американская певица Мадонна
    instagram.com/madonna/

    «Время проснуться», - призвала артистка своих подписчиков

    Американская певица Мадонна обрушилась с критикой на президента США Дональда Трампа, призвавшего приостановить тестирование населения на коронавирус. Артистка назвала главу государства «нацистом-социопатом» в Instagram.

    Исполнительница также раскритиковала предложение Трампа сажать людей в тюрьму на год за поджигание американского флага, отметив, что полиция в США не несет никакой ответственности за беспричинные убийства темнокожих граждан.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Madonna (@madonna)

    «Трамп расстроен осквернением изображения Джорджа Вашингтона, хотя Джордж Вашингтон был рабовладельцем!» - добавила артистка.

    «Время проснуться», - призвала Мадонна своих подписчиков.

     Читайте также: Журнал Vogue раскритиковали за женские трусы во всю обложку
    Дональд Трамп новости певица полиция коронавирус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ