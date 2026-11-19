П’ятниця, 20 листопада 2026 року, розпочнеться під впливом Місяця у Рибах, але протягом дня він перейде до Овна. У символічному трактуванні астрології така зміна пов’язана з переходом від емоційної чутливості до більшої активності, самостійності та бажання діяти. Якщо на початку дня може бути важливо прислухатися до власних відчуттів, то згодом посилиться прагнення швидше розв'язувати питання й не відкладати рішення.

Гармонійні аспекти Місяця з Плутоном та Ураном створюють символічні передумови для пошуку нестандартних виходів зі складних ситуацій. Водночас вечірнє з'єднання Місяця із Сатурном нагадує про відповідальність, дисципліну та необхідність зважати на наслідки своїх кроків. День може бути продуктивним для тих, хто поєднає ініціативність із розсудливістю та не дозволить нетерплячості зіпсувати важливі домовленості.

🪐 Астрологічна картина дня

Сонце перебуває у Скорпіоні, Місяць протягом дня переходить із Риб до Овна. Меркурій у Скорпіоні акцентує увагу на глибокому аналізі, пошуку прихованої інформації та змістовних розмовах. Венера у Терезах символічно підкреслює важливість партнерства, дипломатії та справедливого розподілу обов'язків.

Марс і Юпітер перебувають у Леві, посилюючи прагнення до самовираження, визнання та сміливих ініціатив. Сатурн і Нептун рухаються ретроградно в Овні, Уран – ретроградно у Близнюках. Плутон продовжує рух Водолієм. Положення планет наведено для тропічного геоцентричного зодіаку орієнтовно на 14:00 за київським часом: Сонце – 28° Скорпіона, Місяць – 3° Овна, Меркурій – 8° Скорпіона, Венера – 23° Терезів, Марс – 27° Лева, Юпітер – 26° Лева, Сатурн – 8° Овна, Уран – 3° Близнюків, Нептун – 1° Овна, Плутон – 3° Водолія.

Головні аспекти та їхнє символічне значення

03:46 – трин Сонця з Місяцем. Гармонійний аспект, який в астрологічній традиції пов'язують із можливістю узгодити свідомі наміри та емоційні потреби. Він символічно підтримує співпрацю, пошук порозуміння та послідовність у діях.

Гармонійний аспект, який в астрологічній традиції пов'язують із можливістю узгодити свідомі наміри та емоційні потреби. Він символічно підтримує співпрацю, пошук порозуміння та послідовність у діях. 11:03 – з'єднання Місяця з Нептуном. Аспект може посилити уяву, чутливість та інтуїтивне сприйняття. Водночас важливо не плутати бажане з дійсним і перевіряти інформацію перед ухваленням важливих рішень.

Аспект може посилити уяву, чутливість та інтуїтивне сприйняття. Водночас важливо не плутати бажане з дійсним і перевіряти інформацію перед ухваленням важливих рішень. 13:57 – секстиль Місяця з Плутоном. Символічно пов'язаний із внутрішньою зібраністю, здатністю розібратися у складних питаннях і відмовитися від того, що втратило актуальність.

Символічно пов'язаний із внутрішньою зібраністю, здатністю розібратися у складних питаннях і відмовитися від того, що втратило актуальність. 14:55 – секстиль Місяця з Ураном. Гармонійний аспект, який традиційно асоціюють із несподіваними ідеями, відкритістю до змін і нестандартними рішеннями. Корисно залишатися гнучкими, якщо обставини змінюються.

Гармонійний аспект, який традиційно асоціюють із несподіваними ідеями, відкритістю до змін і нестандартними рішеннями. Корисно залишатися гнучкими, якщо обставини змінюються. 22:44 – з'єднання Місяця із Сатурном. Аспект символізує потребу в дисципліні, відповідальності та емоційній стриманості. Увечері краще завершувати розпочате, дотримуватися домовленостей і не брати на себе зайвих зобов'язань.

*Усі зазначені години наведено за київським часом.

🌙 Місяць 20 листопада

Місяць перебуватиме у фазі зростаючого опуклого Місяця. Протягом дня його освітленість становитиме приблизно 81%. У першій частині доби він залишатиметься у Рибах, а згодом перейде до Овна. В астрологічній символіці це поєднання пов'язують із поступовим переходом від емоційного сприйняття до активніших дій.

Найближча повня відбудеться 24 листопада о 16:53 за київським часом. Наступний молодик очікується 9 грудня о 02:51. Отже, 20 листопада Місяць продовжуватиме зростати, наближаючись до повні.

⚡ Енергія дня

П’ятниця поєднуватиме прагнення діяти з необхідністю відповідати за власні рішення. Перша половина дня більше сприятиме уважному осмисленню ситуацій, а після переходу Місяця в Овен може посилитися бажання брати ініціативу у свої руки. Нестандартні ідеї варто розглядати серйозно, але реалізовувати їх краще з урахуванням реальних можливостей.

Ініціативність: використовуйте можливості для просування справ, які давно потребують рішучого кроку.

використовуйте можливості для просування справ, які давно потребують рішучого кроку. Гнучкість: не відкидайте нові підходи лише через те, що вони відрізняються від звичного плану.

не відкидайте нові підходи лише через те, що вони відрізняються від звичного плану. Відповідальність: оцінюйте наслідки рішень і не обіцяйте більше, ніж можете виконати.

📋 Шпаргалка дня для всіх знаків зодіаку

Знак зодіаку Головний орієнтир ♈ Овен Особиста ініціатива та відповідальність за рішення ♉ Телець Відпочинок, внутрішня рівновага та завершення старих справ ♊ Близнюки Друзі, командні проєкти й нові знайомства ♋ Рак Кар'єрні цілі та професійна репутація ♌ Лев Нові перспективи, навчання та розширення горизонтів ♍ Діва Спільні фінанси, домовленості та довіра ♎ Терези Партнерство, компроміси й відверті розмови ♏ Скорпіон Робоча дисципліна та турбота про повсякденні справи ♐ Стрілець Творчість, романтика й особисті ініціативи ♑ Козоріг Родинні питання та облаштування особистого простору ♒ Водолій Переговори, новини та корисні контакти ♓ Риби Фінансові пріоритети й упевненість у власних силах

Гороскоп на 20 листопада 2026 року для всіх знаків зодіаку

♈ Овен (21 березня – 19 квітня)

Овнам варто скористатися переходом Місяця у свій знак, щоб активніше взятися за особисті справи. Може з'явитися бажання змінити звичний порядок, заявити про власні наміри або нарешті розпочати те, що довго відкладалося. У професійній сфері ініціативність буде доречною, якщо вона підкріплена конкретним планом. Не варто вимагати від колег миттєвої реакції на кожну вашу пропозицію.

В особистому житті важливо знайти баланс між власними бажаннями та потребами партнера. Надмірна прямолінійність може спричинити непорозуміння, навіть якщо ви маєте добрі наміри. У фінансах краще уникати покупок на емоціях і не витрачати кошти лише для того, щоб швидко підняти собі настрій.

💼 Робота: проявляйте ініціативу, але узгоджуйте важливі кроки.

💰 Фінанси: контролюйте спонтанні витрати.

❤️ Кохання: зважайте на почуття партнера, а не лише на власні очікування.

😎 Настрій: активний, рішучий і дещо нетерплячий.

💡 Порада дня: починайте нове, але не забувайте про відповідальність за результат.

♉ Телець (20 квітня – 20 травня)

Тельцям краще не перевантажувати п'ятницю зайвими завданнями. Частина важливих процесів може відбуватися непомітно для оточення, тому не варто вимагати від себе негайних результатів. День підходить для завершення старих справ, аналізу попереднього досвіду та спокійної підготовки до наступного етапу. Якщо з'явиться потреба побути наодинці, не сприймайте це як втрату можливостей.

У стосунках корисно уникати мовчазних образ і припущень. Краще прямо пояснити близькій людині, чого вам бракує. Фінансові питання потребуватимуть обережності: не поспішайте вкладати гроші в сумнівні пропозиції та не погоджуйтеся на витрати, які не були заздалегідь заплановані.

💼 Робота: завершуйте розпочате й не беріть на себе зайвого.

💰 Фінанси: уникайте ризикованих вкладень і необов'язкових покупок.

❤️ Кохання: відвертість допоможе позбутися непорозумінь.

😎 Настрій: спокійний, із потребою в особистому просторі.

💡 Порада дня: не поспішайте – іноді найкраще рішення потребує паузи.

♊ Близнюки (21 травня – 20 червня)

Для Близнюків п'ятниця може стати днем активного спілкування, командних ініціатив і нових контактів. Друзі або колеги можуть запропонувати ідею, яка згодом переросте у спільний проєкт. Не відмовляйтеся від обговорення незвичних варіантів, але перш ніж погоджуватися, з'ясуйте, скільки часу й ресурсів потребуватиме реалізація задуму.

В особистому житті можливі цікаві знайомства або пожвавлення спілкування з людиною, з якою вас об'єднують спільні інтереси. У парах корисно обговорити плани на найближче майбутнє. Фінансові питання, пов'язані з друзями чи колективними витратами, краще відразу узгодити, щоб уникнути непорозумінь.

💼 Робота: використовуйте командні контакти для просування ідей.

💰 Фінанси: чітко домовляйтеся про спільні витрати.

❤️ Кохання: спільні інтереси можуть зблизити.

😎 Настрій: товариський, допитливий і відкритий до змін.

💡 Порада дня: не відкидайте корисну пропозицію, але перевіряйте її практичність.

♋ Рак (21 червня – 22 липня)

Ракам варто приділити більше уваги професійним цілям і тому, як їхню роботу сприймають інші. Можуть з'явитися нові обов'язки, розмова про перспективи або нагода продемонструвати свої сильні сторони. Не применшуйте власних досягнень, але й не намагайтеся довести свою компетентність через конфлікти. Послідовність і відповідальність справлять краще враження.

У родинних і романтичних стосунках важливо не переносити робоче напруження на близьких. Якщо доведеться обирати між додатковими справами та відпочинком, врахуйте власні сили. Фінансові рішення, особливо пов'язані з професійним розвитком, варто ухвалювати після оцінки довгострокової користі.

💼 Робота: зосередьтеся на результатах і професійній репутації.

💰 Фінанси: оцінюйте перспективи витрат на розвиток кар'єри.

❤️ Кохання: не дозволяйте робочим питанням витісняти близькість.

😎 Настрій: відповідальний, із прагненням до визнання.

💡 Порада дня: покажіть, на що здатні, без зайвої боротьби за увагу.

♌ Лев (23 липня – 22 серпня)

Левам день може відкрити простір для нових ідей, навчання та розширення професійних горизонтів. Варто звернути увагу на пропозиції, які допоможуть здобути додаткові знання або налагодити контакти з людьми з іншого середовища. Водночас не слід переоцінювати власні можливості: навіть найперспективніша ідея потребує часу, підготовки й реалістичного плану.

В особистому житті корисно більше говорити про спільні плани та очікування. Партнер може підтримати вашу ініціативу, якщо ви не перетворюватимете розмову на монолог. Фінансово день підходить для оцінювання витрат на навчання, поїздки чи нові можливості, але остаточні рішення краще ухвалювати після перевірки умов.

💼 Робота: шукайте можливості для професійного зростання.

💰 Фінанси: плануйте витрати на навчання та перспективні проєкти.

❤️ Кохання: обговорюйте майбутнє без нав'язування власного сценарію.

😎 Настрій: натхненний, упевнений і допитливий.

💡 Порада дня: розширюйте горизонти, але не втрачайте зв'язку з реальністю.

♍ Діва (23 серпня – 22 вересня)

Дівам варто зосередитися на питаннях спільних ресурсів, фінансових домовленостей і розподілу відповідальності. Можливо, доведеться повернутися до розмови, яка раніше залишилася без чіткого рішення. Не уникайте складних тем, але намагайтеся відокремлювати факти від емоцій. У професійних питаннях уважність до деталей допоможе вчасно помітити неточності.

В особистому житті важливими стануть довіра й готовність говорити про те, що зазвичай залишається невисловленим. Не варто вимагати від близької людини повної згоди з усіма вашими аргументами. Фінансові справи потребують особливої обережності: перевіряйте документи, умови платежів і зобов'язання перед тим, як підтверджувати домовленості.

💼 Робота: перевіряйте документи й уточнюйте фінансові умови співпраці.

💰 Фінанси: приділіть увагу спільному бюджету та зобов'язанням.

❤️ Кохання: довіра починається з відвертої розмови.

😎 Настрій: зосереджений і схильний до глибокого аналізу.

💡 Порада дня: не відкладайте важливі домовленості, але не погоджуйтеся на незрозумілі умови.

♎ Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терезам доведеться приділити увагу партнерству, переговорам і домовленостям. День може показати, наскільки рівномірно розподілені обов'язки та чи враховуються інтереси обох сторін. У роботі корисно шукати компроміс, але не погоджуватися на умови, які суперечать вашим принципам. Чіткість у формулюваннях допоможе уникнути подвійного трактування обіцянок.

В особистому житті краще не замовчувати питання, які давно потребують обговорення. Спокійна розмова допоможе відновити рівновагу, якщо кожен матиме можливість висловитися. У фінансах не варто брати на себе чужі зобов'язання лише заради збереження гарних стосунків. Допомагайте в межах реальних можливостей.

💼 Робота: шукайте справедливі умови співпраці.

💰 Фінанси: не беріть на себе необґрунтованих зобов'язань.

❤️ Кохання: відвертість допоможе відновити взаєморозуміння.

😎 Настрій: дипломатичний, але вимогливий до справедливості.

💡 Порада дня: компроміс має враховувати інтереси обох сторін.

♏ Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіонам варто навести лад у повсякденних справах і професійних завданнях. День підходить для перевірки робочих процесів, уточнення графіків і завершення справ, які потребують уважності. Можливість змінити звичний підхід може виявитися корисною, якщо ви не будете відкидати пропозиції лише через те, що вони порушують усталений порядок.

У стосунках важливо не перетворювати втому на привід для критики. Близькі можуть не здогадуватися, що саме вас турбує, тому краще пояснювати свої потреби прямо. Фінансово варто звернути увагу на регулярні витрати та практичні потреби. Не поспішайте купувати те, що здається привабливим лише на перший погляд.

💼 Робота: упорядкуйте завдання й шукайте ефективніші методи.

💰 Фінанси: перегляньте регулярні витрати та бюджет.

❤️ Кохання: не дозволяйте втомі перетворитися на роздратування.

😎 Настрій: практичний, зосереджений на результаті.

💡 Порада дня: невеликі зміни в щоденних звичках можуть дати відчутний результат.

♐ Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Для Стрільців п'ятниця може стати часом творчих задумів, романтичних ініціатив і бажання повернути у життя більше радості. Не варто відкладати заняття, які допомагають відновити натхнення. У роботі можна запропонувати нестандартну ідею або спробувати новий підхід до знайомого завдання. Головне – не втрачати уваги до практичних деталей.

В особистому житті день сприяє відкритішому прояву почуттів. Якщо давно хотіли запросити когось на зустріч або провести час із партнером без сторонніх справ, знайдіть для цього можливість. Фінансові питання потребуватимуть поміркованості: бажання розважитися не повинно руйнувати заздалегідь визначений бюджет.

💼 Робота: використовуйте творчість і пропонуйте нові рішення.

💰 Фінанси: контролюйте витрати на розваги та спонтанні бажання.

❤️ Кохання: не приховуйте симпатію та знаходьте час для близьких.

😎 Настрій: натхненний, грайливий і відкритий до нового.

💡 Порада дня: додайте у звичні справи трохи творчості, не забуваючи про міру.

♑ Козоріг (22 грудня – 19 січня)

Козорогам варто приділити увагу дому, родині та особистому простору. Можуть з'явитися справи, які потребують організації, ремонту або узгодження з близькими. Не намагайтеся контролювати кожну дрібницю самостійно: розподіл обов'язків допоможе заощадити час і зменшити напруження. У професійній сфері краще не переносити домашні турботи на робочі рішення.

В особистому житті важливо знайти час для спокійної розмови. Партнер або член родини може очікувати не стільки практичної допомоги, скільки вашої присутності та уваги. Фінансові рішення, пов'язані з житлом і побутом, варто ухвалювати після оцінки всіх витрат. Не поспішайте з великими придбаннями.

💼 Робота: розподіляйте завдання й не відволікайтеся на другорядне.

💰 Фінанси: плануйте витрати на житло та сімейні потреби.

❤️ Кохання: проявіть увагу до близьких через конкретні вчинки.

😎 Настрій: стриманий, із потребою в надійності.

💡 Порада дня: не намагайтеся вирішити всі родинні питання одноосібно.

♒ Водолій (20 січня – 18 лютого)

Водоліям день принесе пожвавлення у спілкуванні, переговорах і роботі з інформацією. Можуть з'явитися цікаві пропозиції, нові контакти або нагода повернутися до питання, яке раніше не вдалося вирішити. Ваша здатність бачити нестандартні зв'язки між подіями буде корисною, але не варто поспішати з висновками. Перевіряйте факти й уважно читайте документи.

У стосунках краще не обмежуватися короткими повідомленнями та формальними відповідями. Розмова наживо може допомогти краще зрозуміти позицію близької людини. Фінансові питання, пов'язані з навчанням, поїздками або технікою, потребують попереднього порівняння умов і цін. Не погоджуйтеся на пропозицію лише через її новизну.

💼 Робота: використовуйте контакти й нові ідеї для розв'язання завдань.

💰 Фінанси: порівнюйте пропозиції та перевіряйте умови покупок.

❤️ Кохання: приділіть увагу змістовному спілкуванню.

😎 Настрій: допитливий, активний і незалежний.

💡 Порада дня: нові можливості варто перевіряти, перш ніж перетворювати їх на плани.

♓ Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам варто зосередитися на фінансах, особистих цінностях і відчутті стабільності. Після переходу Місяця в Овен увага може зміститися до практичних питань і бажання швидше отримати результат. У роботі корисно оцінити, наскільки ваші зусилля відповідають винагороді, та визначити, які навички допоможуть поліпшити професійні перспективи.

В особистому житті не варто вимірювати ставлення близьких лише матеріальними жестами. Відверта розмова про очікування та спільні плани буде кориснішою за натяки. Фінансові рішення потребуватимуть тверезого розрахунку: уникайте емоційних покупок і не поспішайте вкладати гроші в пропозиції, які обіцяють швидку вигоду.

💼 Робота: оцініть власні результати й визначте практичні цілі.

💰 Фінанси: перегляньте бюджет і відмовтеся від зайвих витрат.

❤️ Кохання: говоріть про потреби прямо, не очікуючи здогадок.

😎 Настрій: чутливий, але поступово більш рішучий.

💡 Порада дня: спирайтеся на власні цінності й не дозволяйте поспіху визначати ваші рішення.

Головна порада на 20 листопада 2026 року

Використовуйте енергію дня для конкретних кроків, але не плутайте рішучість із поспіхом. Нові ідеї, корисні знайомства та нестандартні рішення можуть відкрити цікаві перспективи. Водночас важливо пам'ятати про домовленості, власні можливості й відповідальність за наслідки вибору.

*Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.

‼️ Застереження: Цей матеріал має виключно розважальний характер. Астрологічні прогнози не є науково підтвердженими та не можуть розглядатися як достовірний спосіб передбачення майбутнього або рекомендація до дій. Сприймайте гороскоп як один із різновидів контенту для дозвілля.