20 листопада в Україні відзначають День захисту дітей, а у світі – Всесвітній день дитини та День педіатра. Православні вшановують пам'ять преподобного Григорія Декаполіта та святителя Прокла. До кінця року залишається 41 день.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 20 листопада 2026 року.

Свята в Україні

День захисту дітей в Україні

20 листопада в Україні відзначають День захисту дітей. Указом президента № 355/2025 від 30 травня 2025 року свято перенесли з 1 червня на 20 листопада – у Всесвітній день дитини, щоб синхронізувати українське відзначення з міжнародним. Попередній указ 1998 року, за яким свято припадало на 1 червня, втратив чинність. Тоді ж президент заснував відзнаку «Майбутнє України» для дітей, які виявили особисту хоробрість, допомагали рятувати людей або були волонтерами.

Дата не випадкова: 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію про права дитини, яку Україна ратифікувала 1991 року. День нагадує суспільству про відповідальність перед наймолодшими громадянами, їхнє право на життя, здоров'я, освіту й безпеку. В умовах війни ця тема гостра як ніколи: діти гинуть і зазнають поранень унаслідок обстрілів, тисячі шкіл пошкоджено або зруйновано, а Росія незаконно вивозить дітей з окупованих територій, і їхнє повернення залишається одним із державних пріоритетів.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день дитини

20 листопада відзначають Всесвітній день дитини. 1954 року Генеральна Асамблея ООН рекомендувала країнам відзначати цю дату як день світового братерства і взаєморозуміння дітей та діяльності, спрямованої на добробут дітей у світі. Пізніше цей день пов'язали з ухваленням Декларації прав дитини (1959) та Конвенції про права дитини (1989). Конвенція стала найбільш ратифікованим договором у галузі прав людини: до неї приєдналося майже 200 країн.

День педіатра

20 листопада відзначають неофіційне професійне свято лікарів-педіатрів – День педіатра. Офіційно його не затверджено, але в Україні й низці інших країн його приурочують до Всесвітнього дня дитини, адже педіатри захищають право дитини на здоров'я. Вітають лікарів, які лікують дітей у поліклініках, лікарнях і польових умовах.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта

20 листопада за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Григорія Декаполіта та святителя Прокла, архієпископа Константинопольського. Цей день є Передсвяттям Введення в храм Пресвятої Богородиці, яке відзначають 21 листопада, і припадає на перший тиждень Різдвяного посту.

Григорій Декаполіт жив у VIII–IX століттях. Він народився в Іринополі в бідній родині, отримав лише початкову освіту й рано пішов до монастиря. Через чотирнадцять років він розпочав мандрівки: відвідав Рим і Константинополь, а в добу іконоборства переконував віруючих шанувати святі ікони. Помер Григорій близько 842 року в Константинополі. Церква шанує його як захисника іконошанування й подвижника.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертали увагу на такі знаки:

Якщо на Григорія похмура погода, але вітер дме в південному напрямку – чекайте сніжної та теплої зими.

Іній на деревах віщує морозну погоду, а потепління, якщо хмари на небі сірі.

Чим вища температура повітря цього дня, тим холоднішою буде зима.

Що не можна робити сьогодні

Сваритися й лихословити.

Відмовляти в допомозі тим, хто просить.

Залишати дітей без уваги й підтримки: день присвячений їхньому захисту.

Історичні події

1624 рік – Захарій Копистенський стає архімандритом Києво-Печерської Лаври;

1805 рік – відбувається прем'єра єдиної опери Людвіґа ван Бетховена «Фіделіо»;

1818 рік – Симон Болівар проголошує незалежність Венесуели від Іспанського королівства;

1910 рік – починається Мексиканська революція;

1917 рік – своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголошує УНР;

1943 рік – під охороною УПА на Волині починається Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію – Антибільшовицький Блок Народів (АБН);

1945 рік – у німецькому місті Нюрнберг розпочинається міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;

1985 рік – випускають операційну систему Microsoft Windows 1.0;

1991 рік – встановлюються консульські відносини між Україною і Туреччиною;

1998 рік – запускається перший модуль Міжнародної космічної станції;

2003 рік – в Антарктиді знаходять лід віком 900 тисяч років;

2004 рік – Шевченківський районний суд Києва відхиляє подання Київської міської державної адміністрації про обмеження на проведення масових акцій на Майдані Незалежності від 21 до 23 листопада.

Іменини

День ангела святкують: Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Григорій, Євген, Єлизавета, Кирило, Максим, Микита, Олександр, Олексій, Павло, Федір.