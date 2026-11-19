20 листопада православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять преподобного Григорія Декаполіта – подвижника і борця проти іконоборства, та святителя Прокла Константинопольського – учня Іоана Златоустого і захисника бідних; цього ж дня відзначається Передсвято Введення в храм Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 20 листопада 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Григорія Декаполіта

Преподобний Григорій Декаполіт народився у VIII столітті в Малій Азії і змалку прагнув до чернечого подвигу. Він мандрував по монастирях, практикував суворе аскетичне житие і прославився даром пророцтва. Але особливе місце в його духовному портреті посідає стійкий опір іконоборству – богословській і політичній течії, що охопила Візантійську імперію і забороняла вшанування ікон. Григорій не мовчав і не відступав, навіть коли це коштувало свободи. Саме ця незламність перед офіційною владою зробила його особливо шанованим серед православних.

Поряд із ним 20 листопада церква згадує святителя Прокла – архієпископа Константинополя у V столітті. Прокл був безпосереднім учнем Іоана Златоустого і перейняв від нього любов до проповіді та небайдужість до скривджених. Як архієпастир він дбав про бідних, захищав паству від богословських оман і відзначався чуйністю до простих вірян. Серед богословських текстів, що збереглися від нього, – проповідь на Введення Богородиці в храм.

Це символічно: адже 20 листопада в церковному календарі є Передсвятом Введення в храм Пресвятої Богородиці – початком святкового циклу, що завершиться великим святом 21 листопада. У Різдвяний піст, що вже йде, цей день має особливий молитовний настрій.

Молитви дня

До преподобного Григорія і святителя Прокла звертаються з проханням про зміцнення у вірі, мир у родині, зцілення і захист у дорозі:

О, преподобний отче Григоріє! Ти, що мужньо протистояв єресі та проповідував істину віри, молимо тебе: випроси у Господа для нас, грішних, світло істинного розуміння, зміцнення у боротьбі зі спокусами та допомогу у збереженні чистоти православної віри. Нехай твоїми молитвами Господь захистить нас від усякої єресі та сумнівів, дарує нам мир душевний і тілесне здоров'я. Настав нас на шлях спасіння, щоб ми могли гідно прославляти ім'я Боже. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 20 листопада відзначене як день тихої підготовки: і до зими, і до великого свята наступного дня. Господині прали, прибирали кімнати, позбувалися старого непотребу – вважалося, що очищення оселі напередодні Введення Богородиці приносить до дому добробут і лад. Усі важливі побутові справи намагалися завершити до обіду, щоб вечір присвятити молитві.

Якщо на Григорія похмуро, але тепло – зима буде теплою і сніжною.

Снігопад у цей день віщує хороший врожай наступного року.

Якщо на деревах багато інею – чекайте морозів.

Цей день вважався сприятливим для початку мандрівок, оскільки святий Григорій був великим мандрівником.

Що не можна робити

Народна традиція і правила посту разом дають кілька чітких заборон: