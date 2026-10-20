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Розкрадання мільйонів на укритті для ліцею під Києвом: оголошено підозру директорці компанії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Розкрадання мільйонів на укритті для ліцею під Києвом: оголошено підозру директорці компанії
Загалом на будівництво укриття для навчального закладу з бюджету виділили понад 167 млн грн
фото: partisan.com.ua

Компанія-підрядник залучила до виконання робіт субпідрядника, який існував суто на папері

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання понад 10,8 млн грн під час будівництва протирадіаційного укриття для ліцею у селищі Крюківщина на Київщині. Злочин скоїли за допомогою фіктивної фірми, яка існувала лише на папері. Про це повідомив перший заступник начальника Головного управління Національної поліції в Київській області – начальник Слідчого управління Сергій Болвінов, інформує «Главком».

Загалом на будівництво укриття для навчального закладу з бюджету виділили понад 167 млн грн. Компанія-підрядник залучила до виконання будівельно-монтажних робіт субпідрядника, якому перераховувала кошти. Проте поліція з'ясувала, що ця компанія існувала суто на папері.

«У цього ТОВ насправді не було ні людей, ні техніки. Це підтверджує й аналітичне дослідження податкової служби. Таким чином в реальності гроші перераховувалися на фіктивну компанію. Загалом – 10,8 млн грн. Далі ці кошти переводили в готівку та ділили між собою учасники схеми», – розповів Сергій Болвінов.

Під час обшуків слідчі зафіксували розкішні інтер'єри помешкань фігурантів та наразі з'ясовують, чи пов'язане це майно зі вкраденими бюджетними коштами.

Під час обшуків слідчі зафіксували розкішні інтер'єри помешкань фігурантів
Під час обшуків слідчі зафіксували розкішні інтер'єри помешкань фігурантів
фото: Сергій Болвінов
Розкрадання мільйонів на укритті для ліцею під Києвом: оголошено підозру директорці компанії фото 1
фото: Сергій Болвінов
Розкішна ванна у помешканні одного з фігурантів справи
Розкішна ванна у помешканні одного з фігурантів справи
фото: Сергій Болвінов/Facebook
Розкрадання мільйонів на укритті для ліцею під Києвом: оголошено підозру директорці компанії фото 2
фото: Сергій Болвінов/Facebook

Наразі слідчі поліції Київщини за процесуального керівництва обласної прокуратури та оперативного супроводу СБУ повідомили про підозру директорці компанії. Їй інкримінують службове підроблення за попередньою змовою, що спричинило тяжкі наслідки, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Правоохоронці продовжують розслідування, аби притягнути до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, управління освіти Дарницької РДА 1 жовтня за результатами тендерів підписало угоди з ТОВ «БК «Атлантікс» на завершення реконструкції стадіонів ліцеїв №261 (вул. Вербицького, 7) та №267 (вул. Вербицького, 7а). Загальна вартість робіт становить 95,84 млн грн.  ТОВ «БК «Атлантікс» отримало підряди без жодної конкуренції, оскільки більше ніхто не подав заявок на відкриті торги.  Тільки на перевірених позиціях переплата на двох об’єктах може сягати 7 млн грн.

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Теги: Київщина укриття гроші будівництво розслідування поліція злочин майно тендер підозра

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