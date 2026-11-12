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Олег Скрипка розповів, скільки грошей витрачає на життя у Києві

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Артист Олег Скрипка розказав, куди витрачає свої гонорари
фото: Іnstagram.com/o.skrypka

Олег Скрипка: «Я вважаю, що я багата людина»

Український співак Олег Скрипка під час відключень світла у Києві витрачає щодня по $100. Про це музикант розповів в інтерв'ю блогеру Василю Тимошенку, пише «Главком».

Будинок Олега Скрипки повністю залежить від електрики, тож під час відключень світла родина співака постійно користується дизельним генератором. «Вдень по $100 йшло. Це дорого було. Ну і за електрику я багато плачу, але мені вистачає. Я більше $2 тис. тільки на світло витрачаю», – поділився артист.

За словами Олега Скрипки, на місяць життя у Києві він витрачає до $10 тис. Він зауважив, що нині почувається «фінансово легше», оскільки його сини вже виросли і стали самостійними, що зняло з нього чимало обов'язків.

Скрипка зауважив, що не потребує розкішного життя, та водночас вважає себе багатою людиною. Він може витратити кошти на новий кліп, студію та гарно відпочити з друзями. «Я вважаю, що я багата людина. Мені не треба якісь яхти, чартери, проте піти в хороший ресторан з друзями собі можу дозволити. Що найголовніше: я можу собі дозволити витратити кошти на студію, яка мені подобається, на кліп. В мене ці кошти є. Раніше такого не було», – пояснив музикант.

Артист розповів, що завжди витрачав третину заробленого, одну на себе, іншу інвестував, останню відкладав. Нині свої статки музикант зберігає у різних валютах. «Скажімо, парк Ferrari я не можу купити, але він мені не потрібен», – іронічно резюмував співак.

Нагадаємо, український співак Віктор Павлік назвав суму, яку вважає мінімально необхідною для комфортного життя в Києві, та зізнався, скільки грошей витрачає сам. Павлік переконаний, що йдеться не про розкіш, а про базовий комфорт. Саме тому він озвучив суму, яку вважає мінімально прийнятною.

До слова, співачка Клавдія Петрівна розповідала про свої витрати на життя у столиці. Зірка також розкрила суми, які вона вкладає у розвиток своєї кар'єри. Вона важає, що для комфортного життя у Києві потрібно $10-15 тис. на місяць. Однак Клавдія Петрівна сама таких грошей на життя не витрачає. 

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Теги: Олег Скрипка гроші Київ відключення світла співак

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