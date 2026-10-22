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Один із найбільших банків Великої Британії звільнить 5 тис. працівників через ШІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Один із найбільших банків Великої Британії звільнить 5 тис. працівників через ШІ
Генеральний директор Barclays К. С. Венкатарішнан заявив, що банк активно впроваджуватиме ШІ
фото: АР

За перші дев’ять місяців 2026 року фінустанова спрямувала на трансформацію робочих процесів £307 млн

Один із найбільших банків Великої Британії Barclays планує скоротити 5 тис. працівників у межах стратегії оптимізації витрат і розширення використання штучного інтелекту у своїй діяльності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Майбутні звільнення охоплять близько 5% загальної кількості співробітників банку. Найбільше скорочення торкнеться IT-розробників, а приблизно 60% звільнень припадатиме на допоміжні підрозділи. Barclays пояснює такі зміни підвищенням продуктивності завдяки технологіям штучного інтелекту. Крім того, у першій половині року банк уже скоротив штат на 1 тис. осіб.

Генеральний директор Barclays К. С. Венкатарішнан заявив, що банк активно впроваджуватиме ШІ, однак розглядає його передусім як інструмент підвищення ефективності, а не основу своєї бізнес-моделі.

За перші дев’ять місяців 2026 року фінустанова спрямувала на трансформацію робочих процесів £307 млн. До кінця року банк планує додатково інвестувати в ці зміни близько £300 млн.

До слова, загострення конкуренції зі штучним інтелектом змушує робітників різного віку шукати шляхи збереження попиту на ринку праці. Очільник компанії Palantir Алекс Карп переконаний, що висока автоматизація не загрожує лише двох категоріям фахівців: володарям робітничих професій та нейродивергентним людям.

Теги: Велика Британія банк штучний інтелект робота

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