Накануне 14 февраля: в США женщина заставляла студенток встречаться с ее сыном



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Одна из девушек написала, что ни за что не стала бы встречаться с парнем из страха

Необычная история произошла в американском штате Мэриленд. Несколько студенток местного университета обратились в полицию после того, как к ним пристала мама одного из учащихся с просьбой начать встречаться с ее сыном, передает Metro

По словам девушек, женщина подходила к ним в библиотеке и творческом центре университета, показывая на смартфоне снимок своего сына. Назойливая американка уговаривала студенток вступить в отношения с ее ребенком.

Стражи порядка получили столько жалоб от учащихся, что попросили руководство университета распространить фото назойливой мамаши. Что касается самой женщины, то полицейские не хотят объявлять ее в розыск, а намерены просто выйти с ней на связь и провести разъяснительную беседу.

Пользователи сети активно обсуждают этот случай. Так, одна из девушек написала, что ни за что не стала бы встречаться с сыном странной американки из страха, что она начнет ходить вместе с ним на свидания.



