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    Жизнь

    Нардеп пришел в Раду с портфелем за $2,6 тысячи

    • Розсилка
    <p>Александр Ксенжук</p> <p><span>Фото:&nbsp;</span>Владимир Струмковский</p> - Нардеп пришел в Раду с портфелем за $2,6 тысячи

    Александр Ксенжук

    Фото: Владимир Струмковский

    Очередной народный избранник засветил предмет роскоши на работе

    Народный депутат, член фракции «Народный фронт» Александр Ксенжук появился на заседании Верховной Рады с портфелем от известного бренда Bottega Veneta за $2640. Об этом сообщает журналист Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

    «Он персона не публичная, но в Раду ходит с портфелем итальянского бренда «предметов роскоши» (так официально позиционирует себя марка) Bottega Veneta за 2 тыс. фунтов стерлингов!!! Или $2640. Ну, или, если вам станет легче, то за 71200 грн, что составляет 38 прожиточных минимумов простого украинца», - сообщает журналистка.

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    Нардеп пришел в Раду с портфелем за $2,6 тысячи
    Нардеп пришел в Раду с портфелем за $2,6 тысячи
    Нардеп пришел в Раду с портфелем за $2,6 тысячи
    Нардеп пришел в Раду с портфелем за $2,6 тысячи
    Нардеп пришел в Раду с портфелем за $2,6 тысячи
    Фото: Владимир Струмковский

    Также Анна заметила, что портфели такой модели в сети уже продали, но в бутике недалеко от Рады такой предмет роскоши можно купить за 119190 грн.

    «Кстати, портфельчик этой модели в сети уже продан. Но в излюбленном депутатами магазине лакшери брендов недалеко от Верховной Рады (не будем делать рекламы, все и так поняли), подобную модель спокойно можно купить «в один клик» за 119190 грн».

     Читайте также: В сети раскритиковали Ирину Геращенко из-за дорогущей брендовой шапки.


     

    журналист народный депутат
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