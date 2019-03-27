Нардеп пришел в Раду с портфелем за $2,6 тысячи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Ксенжук Фото: Владимир Струмковский

Очередной народный избранник засветил предмет роскоши на работе

Народный депутат, член фракции «Народный фронт» Александр Ксенжук появился на заседании Верховной Рады с портфелем от известного бренда Bottega Veneta за $2640. Об этом сообщает журналист Анна Стешенко на своей странице в Facebook.

«Он персона не публичная, но в Раду ходит с портфелем итальянского бренда «предметов роскоши» (так официально позиционирует себя марка) Bottega Veneta за 2 тыс. фунтов стерлингов!!! Или $2640. Ну, или, если вам станет легче, то за 71200 грн, что составляет 38 прожиточных минимумов простого украинца», - сообщает журналистка.

Также Анна заметила, что портфели такой модели в сети уже продали, но в бутике недалеко от Рады такой предмет роскоши можно купить за 119190 грн.

«Кстати, портфельчик этой модели в сети уже продан. Но в излюбленном депутатами магазине лакшери брендов недалеко от Верховной Рады (не будем делать рекламы, все и так поняли), подобную модель спокойно можно купить «в один клик» за 119190 грн».



