  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Нардеп рассматривал порно в телефоне в день голосования за бюджет в Раде (видео)

    • Розсилка
    Нардеп рассматривал порно в телефоне в день голосования за бюджет в Раде (видео)

    Депутат попался за «интересным» занятием в Раде

    В день голосования за бюджет и НАТО внефракционный народный депутат Андрей Денисенко рассматривал порно из категории БДСМ, которое хранится у него в смартфоне.

    Об этом сообщил «Униан» со ссылкой на журналиста Всеволода Филимоненко, который на своей странице в Facebook опубликовал видеодоказательство. «Я выступаю за легализацию порноиндустрии в Украине, поэтому выражаю уважение к предпочтениям Денисенко. Надеюсь, когда-нибудь мы все вместе сможем насладиться просмотром видео на большом экране Верховной Рады», - иронизирует журналист.

    Читайте также, как монахиня стала порноактрисой после восьми лет в монастыре.

    НАТО бюджет Facebook журналист народный депутат ЛГБТ новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ