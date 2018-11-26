Нардеп рассматривал порно в телефоне в день голосования за бюджет в Раде (видео)



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Депутат попался за «интересным» занятием в Раде

В день голосования за бюджет и НАТО внефракционный народный депутат Андрей Денисенко рассматривал порно из категории БДСМ, которое хранится у него в смартфоне.

Об этом сообщил «Униан» со ссылкой на журналиста Всеволода Филимоненко, который на своей странице в Facebook опубликовал видеодоказательство. «Я выступаю за легализацию порноиндустрии в Украине, поэтому выражаю уважение к предпочтениям Денисенко. Надеюсь, когда-нибудь мы все вместе сможем насладиться просмотром видео на большом экране Верховной Рады», - иронизирует журналист.

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