Nasa выпустили инструкцию, в которой показали, как собрать марсоход в домашних условиях



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На сборку девайса уйдет 200 часов и $2,5 тысячи

NASA опубликовало инструкцию по сборке марсохода в домашних условиях, сообщает издание N+1. Инженеры агентства разработали упрощенную версию марсохода «Кьюриосити» для демонстрации на школьных и студенческих курсах робототехники.

Составители инструкции специально подбирали для марсохода детали, которые несложно найти. Например, они предлагают использовать одноплатный компьютер Raspberry Pi и контроллер Xbox для управления.

На Github инженеры NASA выложили список со всеми необходимыми деталями и магазинами, где их можно найти. Согласно расчетам, компоненты для марсохода обойдутся в $2,5 тысячи, а его сборка займет как минимум 200 часов.

Джерело: Bird In Flight