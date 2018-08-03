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    Жизнь

    Nasa выпустили инструкцию, в которой показали, как собрать марсоход в домашних условиях

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    Nasa выпустили инструкцию, в которой показали, как собрать марсоход в домашних условиях

    На сборку девайса уйдет 200 часов и $2,5 тысячи

    NASA опубликовало инструкцию по сборке марсохода в домашних условиях, сообщает издание N+1. Инженеры агентства разработали упрощенную версию марсохода «Кьюриосити» для демонстрации на школьных и студенческих курсах робототехники.

    Составители инструкции специально подбирали для марсохода детали, которые несложно найти. Например, они предлагают использовать одноплатный компьютер Raspberry Pi и контроллер Xbox для управления.

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    На Github инженеры NASA выложили список со всеми необходимыми деталями и магазинами, где их можно найти. Согласно расчетам, компоненты для марсохода обойдутся в $2,5 тысячи, а его сборка займет как минимум 200 часов.

    Джерело: Bird In Flight

    NASA
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