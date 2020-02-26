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    Жизнь

    Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении

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    <p>Даффи рассказала жуткие вещи о недавнем прошлом.</p> <div></div> - Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении

    Даффи рассказала жуткие вещи о недавнем прошлом.

    Еще в декабре поклонники звезды бурно обсуждали ее скорое возвращение на большую сцену после почти семилетнего перерыва

    35-летней британской поп-певице Даффи пришлось немало пережить за эти годы. Об этом она откровенно рассказала в личном блоге.

    «Невозможно представить, сколько раз я думала о том, чтобы написать этот текст. Сколько раз я думала, как его напишу, как буду себя чувствовать после этого. Я не могу точно объяснить, почему сейчас самое подходящее время, почему именно теперь я так свободно говорю о случившемся. Не могу. Многие из вас спрашивали, что со мной случилось, куда я пропала и почему. Меня насиловали, удерживали силой несколько дней и накачивали наркотиками, но сейчас, поверьте, я в безопасности. Само собой я жива. Мне нужно было время, чтобы восстановиться», - призналась певица.

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    Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении
    Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении
    Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении
    Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении
    Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении
    Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении
    Насиловали и накачивали наркотиками: певица Даффи впервые рассказала о похищении

    Кому понадобилось издеваться над артисткой - история умалчивает, но Даффи уже пообещала дать откровенное интервью одному из популярных изданий в самое ближайшее время. Сейчас же звезда просит фанатов лишь об одном: запастись терпением и не беспокоить ее близких ненужными расспросами. «Пожалуйста, поддержите меня. Это очень важно», - заключила она в своем обращении к поклонникам.

    Напомним, о Даффи весь мир узнал в 2008 году, когда в свет вышла ее песня Mercy, ставшая в одночасье хитом. За ним последовали два альбома — Rockferry и Endlessly. За короткое время артистку возвели в ранг звезды, на ее счету также премия «Грэмми» за «Поп-альбом года», три статуэтки Brit Awards. «Я не пою, как все, о мобильниках, сексе, наркотиках и гетто. Я пою о чувствах», — так блондинка объясняла свою популярность. В последний раз Даффи блистала на сцене в сентябре 2013-го на концерте, посвященном легендарной Эдит Пиаф.

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