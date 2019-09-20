«Насмешки его не волнуют»: Меган Фокс рассказала о любви сына к платьям



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Меган Фокс

Шестилетнему сыну голливудская актриса и фотомодель дает полную свободу в выборе одежды

33-летняя Меган Фокс рассказала о любви сына Ноа к платьям. Звезда «Трансформеров» считает, что так ее сын самовыражается. Однако даже в либеральной школе, где учится Ноа, он столкнулся с непониманием одноклассников.

«Сейчас мы проходим через период, в котором я пытаюсь научить его быть уверенным в себе, независимо от того, что кто-то говорит», – поделилась Меган.

Актриса рассказала историю, ярко демонстрирующую, что ее сын равнодушен к высказываниям и реакции ровесников на его внешний вид. Мальчик надел платье в школу, а после учебного дня Фокс поинтересовалась, как на него отреагировали одноклассники. «Ну, все мальчики смеялись, когда я вошел, но мне все равно, я слишком люблю платья», – искренне ответил Ноа.

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