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    Жизнь

    Назван величайший рок-гитарист всех времен

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    Гитарист Queen Брайан Мэй - Назван величайший рок-гитарист всех времен
    Гитарист Queen Брайан Мэй

    На втором месте оказался Джими Хендрикс

    Назван величайший рок-гитарист всех времен. Об этом сообщает портал Classic Rock со ссылкой на опрос, проведенный изданием Total Guitar.

    Читателям предложили составить рейтинги из 170 музыкантов, каждый из которых относился к определенной жанровой категории: классический рок, блюз, хеви-метал, шред, инди. Кроме того, присутствовала категория «лучшее сейчас».

    Победу в классическом роке одержал гитарист Queen Брайан Мэй. На втором месте оказался Джими Хендрикс, а на третьем - Джимми Пейдж. В пятерку также вошли Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.

    «Я абсолютно потерял дар речи. Я должен сказать, что для меня это совершенно неожиданно, и я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне», - отреагировал на победу Мэй.

    Он добавил, что сам считает лучшим гитаристом Хендрикса: «Для меня это что-то сверхчеловеческое. Как будто он прилетел с другой планеты, и я никогда не пойму, как он сделал то, что сделал».

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