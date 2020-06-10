Назван величайший рок-гитарист всех времен



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Гитарист Queen Брайан Мэй

На втором месте оказался Джими Хендрикс

Назван величайший рок-гитарист всех времен. Об этом сообщает портал Classic Rock со ссылкой на опрос, проведенный изданием Total Guitar.

Читателям предложили составить рейтинги из 170 музыкантов, каждый из которых относился к определенной жанровой категории: классический рок, блюз, хеви-метал, шред, инди. Кроме того, присутствовала категория «лучшее сейчас».

Победу в классическом роке одержал гитарист Queen Брайан Мэй. На втором месте оказался Джими Хендрикс, а на третьем - Джимми Пейдж. В пятерку также вошли Эдди Ван Хален и Эрик Клэптон.

«Я абсолютно потерял дар речи. Я должен сказать, что для меня это совершенно неожиданно, и я глубоко тронут, что люди так относятся ко мне», - отреагировал на победу Мэй.

Он добавил, что сам считает лучшим гитаристом Хендрикса: «Для меня это что-то сверхчеловеческое. Как будто он прилетел с другой планеты, и я никогда не пойму, как он сделал то, что сделал».