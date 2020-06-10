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    Жизнь

    «Унесенные ветром» удалили из каталога HBO. В фильме нашли расизм

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    Кадр из фильма &laquo;Унесенные ветром&raquo; - «Унесенные ветром» удалили из каталога HBO. В фильме нашли расизм
    Кадр из фильма «Унесенные ветром»
    Фото: imdb

    Фильм может вернуться лишь со специальной пометкой

    Культовый фильм 1939 года «Унесенные ветром» исчез из общего доступа на онлайн-платформе HBO Max. Все дело в том, что в это неспокойное время, когда по всем Штатам бушуют митинги и погромы, в классике мирового кинематографа усмотрели расизм. Как сообщили представители сервиса, в оскароносной картине («Унесенные ветром» стали первым фильмом, получившим восемь статуэток «Оскар») темнокожие рабы довольны своим положением, что, по мнению некоторых борцов за права, просто нонсенс.

    Теперь «Унесенные» могут вернуться лишь со специальной пометкой, что в картине поднимаются «неоднозначные темы».

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