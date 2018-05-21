Названа дата последнего звонка в Украине в 2018 году

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Последний звонок

На этой неделе свое последнее занятие в школе отметят 185,5 тыс. выпускников

По традиции последний звонок в украинских школах состоится в последнюю пятницу мая, 25 числа. Однако это не будет последний день в учебном году. В этом году в нашей стране насчитывается 185 508 выпускников, для которых последний звонок станет символическим прощанием со школой. А младшие школьники ждут этого дня с нетерпением, потому что впереди – желанные каникулы, пишет «Главком».

Правда, ученикам девятых классов после этого еще предстоит сдать экзамены Государственной итоговой аттестации, которые будут продолжаться до середины июня. А выпускники 11 классов будут сдавать ВНО, которое начинается 22 мая и заканчивается 13 июня основная сессия.

Кроме того, в школах продолжится учебная практика, в рамках которой учеников будут водить на разнообразные экскурсии. В 2018 году учебная практика предусмотрена для учащихся первых-четвертых, пятых-восьмых и 10 классов.

Сроки практики для учащихся учебные заведения определяют самостоятельно, но примерно, по рекомендациям МОН, все будет выглядеть так:

Первые-четвертые классы: не более трех часов в день, в целом – не более 12 часов (29 мая – 1 июня)

Пятые-шестые классы: по три академических часа в день, но в целом не более 30 часов (29 мая – 12 июня)

Седьмые-восьмые классы: по четыре академических часа в день, но в целом не более 40 часов (29 мая – 12 июня)

10 классы: по пять академических часов в день, но в целом не более 50 часов (29 мая – 12 июня)

Выпускные для учащихся 11 классов состоятся после всех экзаменов. Преимущественно школы делают выпускные в один день, в этом году выбрали первую субботу после ВНО – 23 июня.

Однако официальной и единой даты для празднования выпускных в Украине нет. Все – на усмотрение учебного заведения, рекомендованные даты проведения выпускных в рамках от 25 мая до 24 июня. В школах индивидуально принимают решение праздновать выпускной уже после ВНО, или же совместить выпускной и последний звонок.