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    У США поблизу шкільного випускного сталася стрілянина: загинула жінка

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    Поліція на місці стрілянини
    Поліція на місці стрілянини

    Ніхто з жертв не вчився в школі

    Поблизу школи в американському штаті Джорджія сталася стрілянина з постраждалими та загиблою.

    Про це повідомляє місцевий телеканал WSB-TV.

    Зазначається, що стрілянина відбулася неподалік випускної церемонії в старшій школі Маунт-Зайон в окрузі Клейтон.

    Представник поліції округу повідомив про одну загиблу та одну постраждалу жінку.

    «Її стан на даний момент невідомий», - додав він, уточнивши, що ніхто з жертв не вчився в школі.

    За словами представника поліції, до стрілянини, яка сталася на парковці поруч зі школою, призвела «суперечка».

    Нагадаємо, вчора у середній школі техаського міста Санта-Фе сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 10 людей.

    Згодом в середній школі Санта-Фе знайшли вибухівку.

    Нападник на школу в Техасі хотів покінчити з життям після масового вбивства.

    За попередньою інформацією посольства, українців немає серед жертв стрілянини в Техасі.

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