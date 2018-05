У США поблизу шкільного випускного сталася стрілянина: загинула жінка

Ніхто з жертв не вчився в школі

Поблизу школи в американському штаті Джорджія сталася стрілянина з постраждалими та загиблою.

Про це повідомляє місцевий телеканал WSB-TV.

Зазначається, що стрілянина відбулася неподалік випускної церемонії в старшій школі Маунт-Зайон в окрузі Клейтон.

Представник поліції округу повідомив про одну загиблу та одну постраждалу жінку.

«Її стан на даний момент невідомий», - додав він, уточнивши, що ніхто з жертв не вчився в школі.

About 15 police cars here on the scene of Mt. Zion High School in Clayton County. Still working to learn more about what’s going on. pic.twitter.com/yWZ8KchEuS