У США поблизу шкільного випускного сталася стрілянина: загинула жінка
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Ніхто з жертв не вчився в школі
Поблизу школи в американському штаті Джорджія сталася стрілянина з постраждалими та загиблою.
Про це повідомляє місцевий телеканал WSB-TV.
Зазначається, що стрілянина відбулася неподалік випускної церемонії в старшій школі Маунт-Зайон в окрузі Клейтон.
Представник поліції округу повідомив про одну загиблу та одну постраждалу жінку.
«Її стан на даний момент невідомий», - додав він, уточнивши, що ніхто з жертв не вчився в школі.
About 15 police cars here on the scene of Mt. Zion High School in Clayton County. Still working to learn more about what’s going on. pic.twitter.com/yWZ8KchEuS— Justin Wilfon (@JustinWilfonWSB) 19 травня 2018 р.
За словами представника поліції, до стрілянини, яка сталася на парковці поруч зі школою, призвела «суперечка».
Нагадаємо, вчора у середній школі техаського міста Санта-Фе сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 10 людей.
Згодом в середній школі Санта-Фе знайшли вибухівку.
Нападник на школу в Техасі хотів покінчити з життям після масового вбивства.
За попередньою інформацією посольства, українців немає серед жертв стрілянини в Техасі.