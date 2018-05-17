У закарпатському селі на кір захворіли 56 дітей

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У МОЗ повідомили, що в Україні досі триває спалах кору

У селі Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області зареєстровано спалах кору.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Наголошується, що станом на 17 травня захворіло 56 учнів загальноосвітньої школи.

«Двоє дітей госпіталізовано, усі інші перебувають на амбулаторному лікуванні із легкою та середньої тяжкості формами перебігу хвороби», — повідомляє МОЗ.

Перший випадок кору у цьому селі зареєстровано у квітні 2018 року.

Загалом, за оперативними даними, у Чорні Тисі з початку 2018 року зареєстровано 66 випадків кору — усі серед дітей.

У Рахівському районі за цей же період зареєстровано 166 випадків захворювання, у 149 із них хворіли діти.

16 травня у МОЗ повідомили, що в Україні досі триває спалах кору: за тиждень з 7 по 13 травня на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у Києві. Частка дорослих, які захворіли на кір, також зростає.