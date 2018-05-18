В Україні цього року планують розробити перші е-підручники

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Електронні підручники

На паперові підручники в бюджеті на 2018 рік передбачено 732 млн грн, а на електронні — лише 40,9 млн грн

Концепція реформування загальної середньої освіти в Україні передбачає впровадження сучасного освітнього середовища, зокрема електронного.

Протягом цього року має бути створена національна е-платформа, здійснена розробка перших е-підручників, курсів дистанційного навчання для школярів та підвищення кваліфікації для вчителів.

Про це йшлося під час круглого столу «Нова якість освіти через цифрові технології: перспективи ринку E-learning в Україні» за участі міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, йдеться на сайті Міносвіти.

Зазначається, що наразі ситуація в Україні є такою, що на паперові підручники в бюджеті на 2018 рік передбачено 732 млн грн, а на електронні — лише 40,9 млн грн. Відповідно до даних Інституту освітньої аналітики з 16 тис. закладів середньої освіти в країні лише 5,6 тис. або 34% мають понад 20 комп’ютерів.

«Відповідно до нового Закону «Про освіту» держава має безоплатно забезпечити підручниками, зокрема електронними, всіх школярів та вчителів. У цьому плані дуже важливими є два аспекти: по-перше, сучасний цифровий контент та його якість, по-друге, національна е-платформа, що має стати багатофункціональним та гнучким інструментом для впровадження е-learning. Ми починаємо розвиток цифрової освіти в Україні — створюється національна освітня платформа та е-підручники, але нам потрібна допомога», — відзначила Гриневич.

До прийняття нового Закону «Про освіту» чіткого визначення е-підручника не існувало, однак наразі він розглядається як ключовий елемент освітніх цифрових технологій в школах. Такий підручник має забезпечити набуття не лише знань, але й компетенцій, а також зацікавити учнів до навчання завдяки максимальному використанню мультимедійного та інтерактивного наповнення, зазначили в Міносвіти.

Експерти BRDO разом з фахівцями МОН та Інституту модернізації змісту освіти вже розробили низку нормативних актів, призначених стати першим кроком для запровадження цифрової освіти. Зокрема, Положення про електронний підручник та Постанову КМУ «Про національну електронну платформу», що вже пройшли громадське обговорення та наразі знаходяться на етапі затвердження.

До слова, Міністерство освіти і науки України розробило державний стандарт володіння українською мовою для іноземців.