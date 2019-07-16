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    Жизнь

    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли

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    Остин Батлер - Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Остин Батлер

    Фильм расскажет о начале карьеры Элвиса и его отношениях с менеджером Томом Паркером

    Грядущий фильм о жизни и карьере Элвиса Пресли обрел свою главную звезду: по данным Variety, на роль короля рок-н-ролла утвердили Остина Батлера. За последнее время 27-летний актер снялся в таких серьезных проектах, как «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Мертвые не умирают» Джима Джармуша. Ранее сообщалось, что на роль Элвиса также рассматривали Гарри Стайлса, Энсела Элгорта и Майлза Теллера, но после финальных проб в костюме и полном гриме Батлер вырвался вперед.

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    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли
    Названо имя актера-красавчика, который сыграет Элвиса Пресли

    Фильм расскажет о начале карьеры Элвиса и его отношениях с менеджером Томом Паркером, которого сыграет Том Хэнкс. Старт съемок назначен на начало следующего года, а режиссером выступит Баз Лурман, снявший «Великого Гэтсби», «Мулен Руж» и другие знаковые картины.

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