Названо п'ять вуглеводних продуктів, з якими худнуть

Продуктові джерела вуглеводів не тільки корисні для здоров’я, але і роблять нас стрункішими

Відмова від вуглеводів і боязнь вуглеводів – це типова проблема серед тих, хто активно худне або намагається залишатися в дуже стрункій формі. Безвуглеводні дієти поширені серед зірок, що закріплює успіх цих типів харчування.

Водночас дієтологи наголошують, що для здорового обміну речовин якраз важливо вживати досить вуглеводів. У кожному прийомі їжі, на думку експертів, вуглеводів повинно бути не менше 55%.

Вуглеводи забезпечують організм паливом, з якого він видобуває енергію. Для користі здоров’ю і фігурі вчені рекомендують віддавати перевагу складним вуглеводам, які довго перетравлюються і підтримують почуття ситості.

Топ-5 вуглеводних продуктів, які допоможуть схуднути:

Кукурудза

Один з кращих вуглеводних продуктів. Кукурудза насичена клітковиною, містить йод, фосфор, магній, кальцій, залізо. Бажаючим схуднути слід вибирати свіжу кукурудзу – в консервованій часто присутній занадто багато солі і цукру.

Стручкова квасоля

У ній мало калорій і одночасно багато клітковини, яка оздоровлює кишкову флору, покращує імунітет і активізує метаболізм. Крім цього в стручкової квасолі багато білка.

Нут

Крім клітковини цей продукт багатий рослинним білком, поліпшує роботу серця, а також марганцем, який є борцем з передчасного старіння.

Паста

Так, худнути на макаронах можливо. Але також важливо, щоб паста була приготовлена з твердих сортів пшениці і не була перевареною. Окреме слово – про соуси. Якщо їсти жирні і вершкові соуси з пастою, про схуднення доведеться забути. Макарони потрібно поєднувати з овочами, сиром – словом, з чимось менш калорійним і насиченим.

Гриби

У цьому джерелі вуглеводів міститься багато антиоксидантів, які підвищують опірність організму запалень і раку. Гриби варто поєднувати з крупами, тоді вони будуть краще засвоюватися.

Нагадаємо, що чай – другий за популярністю напій у світі після води. Проте 80% продажів посідає чорний чай, хоча корисні властивості зеленого вище. Чай у поєднанні зі збалансованою дієтою може надати відмінний результат, прискорюючи схуднення та покращуючи загальне самопочуття.