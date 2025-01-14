Усередині Землі виявлено нову приховану структуру

До моменту виявлення нової структури вважалось, що структура Землі має чотири основні шари

Міжнародний сейсмологічний центр повідомив про виявлення всередині Землі раніше невідомого шару другого внутрішнього ядра. Результати дослідження були опубліковані в Journal of Geophysical Research (JGR): Solid Earth.

За словами вчених, це відкриття кардинально змінює усталені уявлення про будову планети. До моменту виявлення нової структури було прийнято вважати, що структура Землі має чотири основні шари: кору, мантію, зовнішнє та внутрішнє ядра.

Нове ядро ​​вдалося виявити завдяки інноваційному алгоритму, що проаналізував тисячі записів сейсмічних хвиль. За словами дослідників, при температурі близько 5000°C розпечене внутрішнє ядро ​​складається з двох шарів, які відрізняються своїми фізичними властивостями.

Ключовим чинником стали відмінності у поведінці сейсмічних хвиль: вони поширюються по-різному вздовж екватора та осі обертання Землі. Авторка дослідження Джоан Стівенсон пояснила, що ці аномалії можуть бути пов'язані зі змінами структури заліза, які виникли на різних етапах охолодження планети.

Хоча механізм формування другого внутрішнього ядра поки що залишається загадкою, вчені впевнені, що це відкриття підтверджує ранні гіпотези про складну структуру земних надр. Однак для остаточного розуміння потрібні додаткові дослідження, особливо у важкодоступних регіонах планети.

До слова, підвищення середньої температури на 1,5 градуса Цельсія у 2024 році є тривожним сигналом для всього світу, заявив вчений Ексетерського університету Англії Гейл Уайтмен.