Комплекс у центрі Оболоні із «родзинкою» вчетверте виставлено на продаж

Торговельний центр «Дивосвіт» було відкрито ще 2006 році

Державний банк «Укрексімбанк» виставив на продаж центр сімейного дозвілля «Дивосвіт» в Оболонському районі столиці. Про це повідомляється на сторінці Державного підприємства СЕТАМ.

Продаж здійснюватиметься через систему відкритих електронних торгів СЕТАМ. Початкова ціна лота становить 202 887 094 грн.

Як йдеться у дописі, лот складається з адміністративних, торгових та допоміжних приміщень, приміщення громадського харчування та фітнес-центру.

Дата проведення аукціону: 3 лютого 2025 року. Посилання на лот.

Будівля центру сімейного дозвілля загальною площею 7 317,00 кв.м. розташована за адресою: м.Київ, вул. Героїв полку «Азов» (попередня назва вул. Малиновського Маршала), буд.24/10 літера А, у двох хвилинах від станції метро «Оболонь».

За інформацією сайту OpenMarket, майно належить АТ «Укрексімбанк».

Скульптура на даху – верблюди, які тримають Земний шар на плечах – стала одним з головних символів Оболонського району Києва. У 2008 році за цей проєкт була присуджена Національна премія у галузі архітектури.

Торговельний центр «Дивосвіт» було відкрито ще 2006 році фото з відкритих джерел

Як відомо, торговельний центр «Дивосвіт» було відкрито у 2006 році, при цьому офіційно введено в експлуатацію лише у 2013-му. Центр має п'ять поверхів, на момент відкриття на кожному поверсі працювали експозиції та атракціони, котрі переносили дітей в інші історичні епохи.

На другому поверсі був гончарний круг, на якому можна було виліпити горщик чи тарілку з глини, випекти її та забрати на пам'ять. Було полювання із лазерною зброєю на динозаврів і птеродактилів, атракціон «Золота шахта», де можна було промити у воді пісок з атракціону та знайти мінерали, а ще 4D-кінотеарт, концертна площадка та купа інших розваг.

Літня відкрита тераса у розважальному центрі фото з відкритих джерел

Наразі «Дивосвіт» не використовується за своїм призначенням. Через нерентабельність розважальний центр було перекваліфіковано у бізнес-центр, площі в якому здавалися в оренду.

Як повідомила Українська Рада Торгових Центрів, власник «Дивосвіту» був боржником «Укрексімбанку». Компанія заборгувала приблизно 200 млн грн, після чого банк забрав об’єкт та спробував його продати у 2020 році. Початкова ціна становила 166 млн грн, але тоді суддя Господарського суду Києва Олексій Спичак заблокував проведення аукціону. «Укрексімбанк» назвав цю постанову суперечливою та такою що «дозволяє екс-депутату Василю Бартківу та пов’язаним з ним компаніям зухвало ігнорувати виконання рішення суду, що набрало законної сили». Станом на липень 2020 року примусове стягнення заборгованості у майже 200 млн грн з товариств «Солідарність», «Солтрейд» та «Диво-Світ» тривало вже понад сім років. Після оголошення аукціону компанії-боржники подали до Господарського суду м. Києва необґрунтовані скарги про начебто недотримання процедур, що насправді є черговою спробою не повертати «Укрексімбанку» кредитні кошти.

«Укрексімбанк» висловив обурення з приводу блокування торгів та неможливості участі в них реальних покупців, які були заявлені та вже підтверджені на аукціоні. Так вказали, що зрив торгів дозволив боржнику банку залишити у себе контроль над об'єктом і продовжувати отримувати виручку від його експлуатації.

У 2022 році розважальний центр виставили на продаж вдруге, приблизно за такою ж ціною, а пізніше втретє. Наразі це буде четверта спроба продати ТРЦ «Дивосвіт».