Зважені і нещасливі. На чому тримається індустрія дієт-марафонів швидкого схуднення?

Це називається ефектом йо-йо…

Коли найкраща подруга сказала, що участь у черговому дієт-марафоні зашкодить моєму здоровʼю, я випалила спересердя: на марафон повинні йти всі люди, у кого є надлишкова вага (у подруги вона була)!

Я була рішуче налаштована схуднути за два тижні, чітко дотримуючись правил марафону, і мала впевненість у тому, що досягну бажаного результату.

Гарантовані «мінус три кілограми»

Так воно і сталося – скинула обіцяні собі 3 кг. І таких результатів досягли більшість учасників, а деякі вихвалялися навіть 7-8 відмінусованими кілограмами. Отже, всі отримали бажаний результат. І це – перша цеглинка популярності швидких дієт-марафонів.

Задоволена собою, я планувала надалі самостійно дотримуватися подібного способу харчування, але, як завжди, «не вистачило волі». Через пів року набрала 5 кг і знову запланувала «взяти себе в руки» та піти на марафон.

Це друга цеглинка успіху дієт-марафонів – ви повертаєтесь знову і знову. Тому що на марафоні ви скидаєте вагу, а без марафону – набираєте! Замкнене коло.

Це називається ефектом йо-йо. Через нього проходять сотні тисяч і навіть мільйони людей по всьому світу. Якщо у світі, за даними ВООЗ, від ожиріння страждають понад 1 млрд людей, то в Україні надлишкову вагу має кожен четвертий. Ці люди і є потенційними учасниками марафонів.

Дієт-марафони – велика індустрія, яка точно не зацікавлена в тому, щоб ви схуднули раз і назавжди

В одному з марафонів, де я брала участь, у закритому телеграм-каналі було зареєстровано понад 100 людей. Всі вони сплатили від 1 тис. до 3 тис. грн за участь, залежно від умов. Тож це дійсно велика індустрія, яка точно не зацікавлена в тому, щоб ви схуднули раз і назавжди.

Багатьом здаються логічними такі дії: якщо хочеш швидко схуднути – «береш себе в руки» і йдеш на марафон, де жорстко обмежуєш калорійність раціону. Організм реагує, буквально вичавлюючи з себе бажані декілька кілограмів, і водночас переходить у режим жорсткої економії та використовує найменші можливості, щоб запастися «на чорний день» енергією у вигляді жиру.

Жорстке обмеження калорійності відбувається за рахунок дефіциту всіх важливих макронутрієнтів – білків, жирів і вуглеводів. Також страждають всі органи травлення – через відсутність достатнього обсягу їжі вони не можуть повноцінно функціонувати.

Інколи обмеження калорійності може сягати 40-50% середньостатистичної денної норми людини. Це дуже багато. Наприклад, якщо лікар вирішить, що вам терміново треба схуднути за якимись медичними показаннями, він може обмежити калорійність вашого щоденного раціону до 800 ккал, але в цьому випадку ви триматиме дієту в медзакладі під наглядом медиків.

Крім того, ми всі маємо різну вагу та її надлишок. Людині, в якої надлишкова вага сягає 20-30 кг, лише для забезпечення природного метаболізму потрібно в 1,5 раза більше енергії, ніж людині з зайвим кілограмом. Але на швидких масових марафонах на такі речі не зважають.

Найкраща дієта – повільна

Якщо така дієта триває недовго – тиждень-другий, вона не завдасть серйозної шкоди цілковито здоровій людині.

Але зважте, що весь цей час мозок не отримує достатньої кількості глюкози. Роздратованість, злість, депресія – всі ці симптоми супроводжують нас під час дієт-марафону. Мозок – то взагалі цукровий наркоман. Відомо, що з тих 200 гр глюкози, яка при збалансованому харчуванні надходить в організм з їжею, мозок для своєї роботи споживає більше половини – близько 130 грамів. Якщо цієї речовини замало, мозок регулює її розподіл таким чином, що всі інші органи отримують глюкозу за залишковим принципом.

Дефіцит вуглеводів у мозку призводить до стресу і симптомів тривожності, таких як тремтіння рук, підвищене потовиділення, запаморочення і навіть втрата свідомості. Весь цей час ви маєте поганий настрій, відчуваєте злість та роздратування. І це не тому, що у вас «недостатньо сили волі тримати себе в руках», а тому що так влаштовані фізіологічні процеси.

Коли клієнти під час знайомства кажуть, що «хочуть взяти себе в руки», «забракло сили волі», я розумію, що вони пройшли цей шлях йо-йо і думають, що проблема полягає в їхньому характері і вихованні, а не у засадничій недосконалості марафонів, які пропагують «швидке і гарантоване схуднення».

Кладете шматочок до рота і пережовуєте його хоча б 20, а краще 40 разів…

Що робити? Та, власне, всі чули цю пораду не раз: «Вам треба збалансовано, повноцінно харчуватися». Насправді за цими словами криється величний світ пошуку свого особистого мотиву для встановлення власного балансу. Балансу між смачним і корисним, жирним і прісним, жорстким і ніжним, гострим і пекучим, кислим і солодким.

Хто дочитав до кінця, тому дістанеться найпростіший рецепт: найкраща дієта – то повільна дієта. Це коли ви їсте те, що вам смакує, але робите це повільно: кладете шматочок за шматочком до рота, пережовуючи кожен хоча б 20, а краще 40 разів. На сніданок ви витратите хвилин 40, але будете ситі, сповнені сил і задоволені ще до його закінчення. Це мозок, отримавши бажану глюкозу, надішле вам енергетичний привіт!