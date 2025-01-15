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Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Заморозка рахунків і картки на їжу? Стало відомо, як Росія намагається врятувати економіку
ЗМІ: Загальні витрати Росії на війну «набагато перевищують» офіційні бюджетні витрати
фото з відкритих джерел

Росіяни сильно постраждали від підвищення процентних ставок та інфляції продовольства

Росія перебуває на межі економічного «колапсу». Влада може вдатися до заморозки банківських рахунків громадян, та навіть, обмежити доступ до продуктів. Про це повідомляє британське видання Daily Express.

Зазначається, що ціни в РФ на картоплю зросли майже на 95% у період з листопада 2023 по 2024 рік, тоді як вершкове масло подорожчало на 36,5%. Різке збільшення цін на продукти призвело до хвилі пограбувань супермаркетів по всій країні.

Тим часом відсоткові ставки сягають рекордно високого рівня в 21%. Це створює величезний тиск на компанії. Відповідно, погіршення економічних перспектив змусило Кремль розглянути доволі радикальні пропозиції щодо подолання кризи.

Видання посилається на одне з анонімних російських джерел, де вказано, що влада може заборонити росіянам знімати свої депозити з банків і почати випускати продуктові картки.

«Багато членів Політбюро згодні з необхідністю заморожування, але не поспішають із запровадженням цього заходу і намагаються максимально відкласти ухвалення остаточного рішення. З іншого боку, вони не можуть пропустити той критичний момент, коли цей захід перестане бути ефективним і криза піде за найгіршим сценарієм, завершенням якого буде «колапс фінансової системи» країни», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Володимир Путін розглядає пропозиції щодо заморожування російських банківських рахунків і запровадження раціонального харчування, щоб запобігти економічному колапсу.

Росіяни сильно постраждали від підвищення процентних ставок та інфляції продовольства, що призвело до різкого зростання цін на основні товари, йдеться у статті.

Аналіз, проведений колишнім інвестиційним банкіром Morgan Stanley, підкреслив, що російська економіка може зіткнутися з корпоративним і банківським крахом у зв’язку з продовженням військових витрат.

Також фінансист Крейг Кенеді опублікував дослідження про прихований військовий борг Росії. Так, Кремль фінансував військові витрати за рахунок позабюджетного фінансування. Банки видавали пільгові кредити оборонним підприємствам – у підсумку, за його розрахунками, військові витрати Москви перевищують бюджетні видатки з 2022 року майже вдвічі.

Згідно із дослідженням Кеннеді, Росія дотримується двосторонньої стратегії для покриття своїх зростаючих військових витрат, доповнюючи свої ретельно перевірені видатки оборонного бюджету фінансуванням із позабюджетної схеми фінансування оборони.

За цей період Росія зіткнулася зі збільшенням корпоративного боргу на 71% на суму $415 млрд або 19,4% ВВП, що перевищує доходи від нафти і газу та витрати оборонного бюджету, сказав Кеннеді у своєму інформаційному бюлетені Navigating Russia.

Це означає, що загальні витрати Росії на війну «набагато перевищують» офіційні бюджетні витрати, а Путін наразі «сидить на фінансовій бомбі сповільненої дії, яку він сам створив», пишуть в Daily Express.

Нагадаємо, російську економіку у 2025 році чекає уповільнення темпів зростання приблизно вдвічі, заявив 26 грудня президент РФ Володимир Путін. Про це повідомляє The Moscow Times. Цього року, за словами Путіна, російський ВВП прибавить під 4%, тоді як вже наступного зростання сповільниться до 2-2,5%, за оцінками Мінекономрозвитку.

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в наступному році темпи зростання в Росії уповільняться втричі, до 1,3%, а до кінця десятиліття впадуть до нікчемних 1% в рік. За  прогнозом російського ЦБ, у 2025 році економіка прибавить лише 0,5–1%, а зростання інвестицій може обнулитися.

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Теги: росія економіка путін продукти криза військові фінансування влада харчування

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