Альтернативна сіль може продовжити мільйони життів – ВООЗ

Людям слід замінити звичайну сіль альтернативами зі зниженим вмістом натрію

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила нові рекомендації, в яких радить замінити звичайну сіль альтернативами зі зниженим вмістом натрію. Цей захід може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань та продовжити мільйони життів у всьому світі.

Надмірне споживання солі давно визнано фактором ризику для здоров'я. Воно підвищує кров'яний тиск, збільшуючи ймовірність розвитку інсульту, серцевого нападу та хвороб нирок.

ВООЗ рекомендує вживати не більше 2 грамів кухонної солі на день, але в середньому люди споживають понад 4,3 грами – вдвічі більше за норму. У 2013 році країни-учасниці ВООЗ домовилися знизити споживання солі на 30% до 2025 року, але мети так і не було досягнуто. Тепер цей орієнтир встановлено на 2030 рік.

В якості альтернативи ВООЗ пропонує використовувати сіль, що містить калій, в якій частина натрію замінена на калій. Це не лише знижує споживання шкідливої ​​речовини, а й одночасно збільшує надходження корисного мінералу, що сприяє нормалізації тиску. Дослідження показують, що такий перехід може значно зменшити кількість серцево-судинних захворювань та продовжити життя мільйонів людей.

Головна перевага цієї солі в тому, що вона практично не відрізняється за смаком та властивостями від звичайної, тому її легко використовувати у повсякденній кулінарії. Найбільші дослідження підтверджують, що більшість людей продовжують її вживати навіть через роки після заміни.

Проте є й складнощі. Наприклад, людям із захворюваннями нирок потрібно обмежувати споживання калію, тому цей продукт не підходить усім. Крім того, сіль, що містить калій, поки доступна не в усіх країнах і може коштувати дорожче, ніж традиційна.

Ще одним важливим питанням залишається виробництво продуктів харчування: більшість споживаної солі надходить не з домашньої кухні, а з оброблених продуктів. Якщо сіль, що містить калій, стане доступнішою і її використання пошириться на рівні виробників, це може стати одним з найбільш значущих рішень в галузі охорони здоров'я, здатним врятувати мільйони життів.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав указ про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я. На його думку, США платять організації надто багато грошей порівняно з іншими. Це вже другий вихід США із ВООЗ, ініційований Трампом. Він скасував розпорядження та накази про повернення США до організації, які підписала адміністрація Байдена. Утім Китай наголошує, що підтримуватиме ВООЗ як і раніше.