Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Альтернативна сіль може продовжити мільйони життів – ВООЗ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сіль становить небезпеку для здоров'я
фото із відкритих джерел

Людям слід замінити звичайну сіль альтернативами зі зниженим вмістом натрію

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) випустила нові рекомендації, в яких радить замінити звичайну сіль альтернативами зі зниженим вмістом натрію. Цей захід може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань та продовжити мільйони життів у всьому світі.

Надмірне споживання солі давно визнано фактором ризику для здоров'я. Воно підвищує кров'яний тиск, збільшуючи ймовірність розвитку інсульту, серцевого нападу та хвороб нирок.

ВООЗ рекомендує вживати не більше 2 грамів кухонної солі на день, але в середньому люди споживають понад 4,3 грами – вдвічі більше за норму. У 2013 році країни-учасниці ВООЗ домовилися знизити споживання солі на 30% до 2025 року, але мети так і не було досягнуто. Тепер цей орієнтир встановлено на 2030 рік.

В якості альтернативи ВООЗ пропонує використовувати сіль, що містить калій, в якій частина натрію замінена на калій. Це не лише знижує споживання шкідливої ​​речовини, а й одночасно збільшує надходження корисного мінералу, що сприяє нормалізації тиску. Дослідження показують, що такий перехід може значно зменшити кількість серцево-судинних захворювань та продовжити життя мільйонів людей.

Головна перевага цієї солі в тому, що вона практично не відрізняється за смаком та властивостями від звичайної, тому її легко використовувати у повсякденній кулінарії. Найбільші дослідження підтверджують, що більшість людей продовжують її вживати навіть через роки після заміни.

Проте є й складнощі. Наприклад, людям із захворюваннями нирок потрібно обмежувати споживання калію, тому цей продукт не підходить усім. Крім того, сіль, що містить калій, поки доступна не в усіх країнах і може коштувати дорожче, ніж традиційна.

Ще одним важливим питанням залишається виробництво продуктів харчування: більшість споживаної солі надходить не з домашньої кухні, а з оброблених продуктів. Якщо сіль, що містить калій, стане доступнішою і її використання пошириться на рівні виробників, це може стати одним з найбільш значущих рішень в галузі охорони здоров'я, здатним врятувати мільйони життів.

Нагадаємо, раніше Трамп підписав указ про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я. На його думку, США платять організації надто багато грошей порівняно з іншими. Це вже другий вихід США із ВООЗ, ініційований Трампом. Він скасував розпорядження та накази про повернення США до організації, які підписала адміністрація Байдена. Утім Китай наголошує, що підтримуватиме ВООЗ як і раніше. 

Читайте також:

Теги: харчування ВООЗ здоров'я соціум

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За даними ВООЗ, захворюваність на респіраторні інфекції перебуває в межах норми
Всесвітня організація охорони здоров'я прокоментувала спалах метапневмовірусу
8 сiчня, 10:00
Починаючи з 1970-х років споживання французького червоного вина скоротилося на 90%
Виноробство у Франції зіштовхнулось із неочікуваною проблемою
6 сiчня, 16:48
Населення Тайваню потерпає від грипу
На Тайвані лютує грип: кількість хворих рекордна за 10 років
15 сiчня, 08:58
Частина студентів не бажають залишатись у Німеччині
Тривожний сигнал: студенти масово мріють про еміграцію з Німеччини
17 сiчня, 09:23
Центр сімейного дозвілля «Дивосвіт» розташований неподалік станції метро «Оболонь»
Комплекс у центрі Оболоні із «родзинкою» вчетверте виставлено на продаж
17 сiчня, 11:12
Демографічна яма у багатьох країнах світу поглиблюється
Людство стрімко вимирає: названо країну, що може втратити 96% населення
21 сiчня, 09:16
Активність Сонця з 25 по 27 січня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 січня: якою буде сонячна активність
24 сiчня, 23:26
Інформація щодо токсину очікується найближчим часом
Загадкова епідемія в Індії: десятки людей померли від невідомого токсину
28 сiчня, 19:09
Післяопераційний період у дитини пройшов без ускладнень
У Вінниці немовля ледь не загинуло через вітрянку
Вчора, 18:45

Здоров'я

Альтернативна сіль може продовжити мільйони життів – ВООЗ
Альтернативна сіль може продовжити мільйони життів – ВООЗ
Як жити довше і щасливіше: поради від Білла Гейтса
Як жити довше і щасливіше: поради від Білла Гейтса
Науковці назвали найкращий чай для схуднення
Науковці назвали найкращий чай для схуднення
У світі стає дедалі популярнішим новий чай: з чого його готують
У світі стає дедалі популярнішим новий чай: з чого його готують
Названо продукти, які зберігають молодість тіла
Названо продукти, які зберігають молодість тіла
Дослідники знайшли спосіб допомогти курцям кинути палити
Дослідники знайшли спосіб допомогти курцям кинути палити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 лютого: ситуація на фронті
63K
Гігантський розлом земної кори виявлено неподалік України
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 лютого 2025
35K
У Чехії бобри за два дні звели греблю, будівництво якої планували роками
17K
Дружина Каньє Веста продемонструвала сукню-невидимку на червоній доріжці «Греммі»
14K
Уряд затвердив правила отримання дозволу на контакти із Московською церквою

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Сьогодні, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Вчора, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Вчора, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Вчора, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua