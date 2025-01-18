У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
Фермерські продукти можна буде купити у всіх районах міста
Цими вихідними, 18 та 19 січня, у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Так, 18 січня (субота), ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- Деснянський район – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
- Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
19 січня (неділя) в:
- Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
- Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.
Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:
- КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
- КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
- КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.
Організатори також закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.
Нагадаємо, на Вінниччині завершили сезон цукроваріння: переробили понад 2,7 мільйона тонн цукросировини та виробили 350 тисяч тонн продукту. На одному з заводів накопичили цукровий сироп для виготовлення цукру у поточному році.
До слова, ціни на курячі яйця в супермаркетах знижуються. «Главком» перевірив, де можна купити один з найпопулярніших продуктів харчування за вигідною ціною.
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