Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
18-19 січня у Києві пройдуть ярмарки
фото з відкритих джерел

Фермерські продукти можна буде купити у всіх районах міста 

Цими вихідними, 18 та 19 січня, у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, 18 січня (субота), ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянський район – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

19 січня (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори також закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Нагадаємо, на Вінниччині завершили сезон цукроваріння: переробили понад 2,7 мільйона тонн цукросировини та виробили 350 тисяч тонн продукту. На одному з заводів накопичили цукровий сироп для виготовлення цукру у поточному році.

До слова, ціни на курячі яйця в супермаркетах знижуються. «Главком» перевірив, де можна купити один з найпопулярніших продуктів харчування за вигідною ціною.

Теги: Київ ринок продукти харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вірусний гепатит А – це запалення печінки, яке викликає вірус
На Львівщині зафіксовано спалах гепатиту А
18 грудня, 2024, 20:29
Капітальний ремонт необхідний для надійної та безпечної роботи ескалаторів
На одній зі станцій столичного метро стартує капітальний ремонт ескалаторів
23 грудня, 2024, 12:02
78 пунктів у кожному районі столиці прийматимуть ялинки та сосни, які згодом утилізують і використовуватимуть в зеленому господарстві міста
У Києві запрацюють пункти прийому ялинок: перелік адрес
27 грудня, 2024, 20:30
Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг у Києві
У Київ прибула глава МЗС Австралії
18 грудня, 2024, 11:47
Прокурори подали до Господарського суду Києва позов з вимогою визнати недійсним договір генпідряду з компанією, що будує міст з 2017 року
Вартість зросла вдвічі. Прокуратура вимагає розірвати договір на будівництво Подільського мосту
18 грудня, 2024, 22:03
загальний обсяг виплат за програмою, що підтримується МВФ, сягне $9,8 млрд
Україна отримає від МВФ транш у $1,1 млрд
20 грудня, 2024, 23:22
З 27.09.2024 р до 31.12.2024 Ткаченко працював заступником Міністра розвитку громад та територій України
Зеленський змінив начальника військової адміністрації Києва
31 грудня, 2024, 18:10
Toyota Motor Corporation оголосила про завершення першої фази будівництва Toyota Woven City
У Японії з'явиться нове футуристичне місто від Toyota: усі подробиці
7 сiчня, 15:58
Під час конфлікту один з учасників вистрілив іншому в обличчя з травматичної зброї, фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі
Вигул собак у Голосіївському районі скінчився стріляниною: деталі події
13 сiчня, 11:44

Новини

У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси
Частина киян може залишитись без води: під час атаки пошкоджено трубопровід (відео)
Частина киян може залишитись без води: під час атаки пошкоджено трубопровід (відео)
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро
Під час атаки на Київ пошкоджено одну зі станцій метро
Ранкова атака на Київ: є загиблі
Ранкова атака на Київ: є загиблі
У столиці після вибухів спалахнула пожежа
У столиці після вибухів спалахнула пожежа
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
У Києві прогриміла серія гучних вибухів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
29K
Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду
26K
Міняє автівки, як рукавички. Під час війни дружина нового начальника КМВА купила новий BMW
13K
Як 12,5 млн економічно неактивних українців відправити на роботу? Мінекономіки знайшло вихід
9698
Населення однієї з найбільших азійських країн стрімко скоротилося

Новини

Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:00
В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість
Сьогодні, 05:39
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Сьогодні, 04:06
Названо продукти, які зберігають молодість тіла
Сьогодні, 02:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua