У Києві 18-19 січня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: адреси

Фермерські продукти можна буде купити у всіх районах міста

Цими вихідними, 18 та 19 січня, у Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомляє департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, 18 січня (субота), ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;

Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);

Деснянський район – вул. Сержа Лифаря (в межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);

Дніпровському районі – бульв. Ігоря Шамо, 2-12;

Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;

Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);

Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова, 42 (в межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);

Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

19 січня (неділя) в:

Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);

Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;

Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);

Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);

Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;

КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;

КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори також закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

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