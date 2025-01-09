Індія дасть $1 млн за розшифровку стародавнього писемного «коду»

Премія покликана заохотити зусилля археологів, які працюють над розшифровкою писемності долини Інду

Головний міністр індійського штату Тамілнад Мутхувел Карунанідхі Сталін оголосив про премію в розмірі $1 млн будь-якій особі чи організації, які допоможуть розшифрувати писемність долини Інда (Indus Valley Civilisation, IVC). Цю писемність у 1920-х роках відкрив британський археолог Джон Маршалл, який тоді очолював Археологічне управління Індії. Про це пише Times of India.

Карунанідхі Сталін заявив, що премія покликана заохотити зусилля археологів, лінгвістів Таміла і технічних експертів по всьому світу, які працюють над розшифровкою писемності долини Інду.

Уряд Тамілнаду також виділить понад $230 тис. на створення кафедри археології разом із Дослідницьким центром IVC бібліотеки Роджі Мутайя. Кафедра займеться вивченням писемності долини Інду. Він уточнив, що нагороди щорічно вручатимуться двом ученим у галузі нумізматики та епіграфіки.

За словами міністра, при порівнянні символів на печатках, що використовувалися з комерційною метою в IVC, і символів, знайдених при розкопках у Тамілнаді, з'ясувалося, що 60% з них ідентичні. Вигравірувані на глиняному посуді долини Інду символи та символи, знайдені в Тамілнаді, виявилися ідентичними на 90%, запевняє міністр.

Долина Інда була місцем проживання предків тамілів Сангам, заявив Сталін із посиланням на дослідження археологів.

Розкопки біля археологічної пам'ятки Адічаналлур підтверджують, що цивілізація Тамірабарані налічує 3200 років. Сталін додав, що вчені почали визнавати давнину суспільства тамільського на основі наукових доказів. Історія індійського субконтиненту не може бути написана без урахування мови тамільської, резюмував міністр.

Нагадаємо, подружжю з південного індійського штату Карнатака знадобилося втручання суду після трирічної суперечки за ім'я їхнього сина. Боротьба стала настільки неприємною, що подружжя вирішило розлучитися.