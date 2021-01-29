  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Не покупает новых вещей и ест кошачьи консервы. Как живет самая экономная миллионерша в мире

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    50-летняя миллионерша Эми Элизабет - Не покупает новых вещей и ест кошачьи консервы. Как живет самая экономная миллионерша в мире
    50-летняя миллионерша Эми Элизабет

    Дом достался Элизабет от бывшего мужа

    Жительница американского города Лас-Вегас, состояние которой составляет около $5,3 миллиона долларов, рассказала, что экономит на всем и ест кошачьи консервы, если не вписывается в бюджет. Ее историей поделилось издание The Mirror.

    50-летняя Эми Элизабет называет себя самым экономным мультимиллионером в мире. Она старается тратить не более тысячи долларов за месяц, используя для экономии самые изощренные методы. Так, например, она знает, что ей нужно 22 минуты, чтобы нагреть воду в водонагревателе, поэтому она обычно держит его выключенным и включает лишь по таймеру перед тем, как принять душ.

    Американка не покупает ничего нового и использует губки, пока они «не развалятся и не сгниют». У нее всего один нож, который она никогда не моет, чтобы не тратить воду. Дом достался Элизабет от бывшего мужа, и он регулярно проводит в нем уборку взамен на ее услуги тренера и консультанта по питанию.

    Если Элизабет ближе к концу месяца понимает, что вдруг не вписывается в бюджет, она покупает и ест самые дешевые кошачьи консервы.

    В свои регулярные командировки в Лос-Анджелес она ездит на машине, которой уже 17 лет, чтобы сэкономить на авиабилетах.

    «Когда я впадаю в эти крайности, мне кажется, что люди видят это, и многих это раздражает, но мне все равно. Это экономит деньги», — пояснила Элизабет.

     Читайте также: Беременная жена Виктора Павлика призналась, что артист не зарабатывает: «Мы в очень жестком минусе»
    Теги: деньги курьез
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies