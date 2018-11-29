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    Жизнь

    Не все так гладко: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не могут ужиться друг с другом

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    <span>Меган Маркл и Кейт Миддлтон</span> - Не все так гладко: Кейт Миддлтон и Меган Маркл не могут ужиться друг с другом
    Меган Маркл и Кейт Миддлтон

    В минувшие выходные стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл собираются переехать из Кенсингтонского дворца в особняк Фрогмор-хаус в Виндзоре, чтобы иметь больше свободы и самостоятельности

    Основной причиной такого решения инсайдеры назвали напряжение между Гарри и Уильямом, но теперь к этому прибавились осложнившиеся, по мнению источников, отношения между Кейт и Меган.

    По слухам, герцогини ведут слишком разный образ жизни, который не позволяет им спокойно жить в непосредственной близости друг к другу.

    Бесконечные сравнения, уступки королевы для Маркл и ее поведение на публике лишь усилили неприязнь, которая, если верить источникам, появилась еще в период их знакомства. Один из инсайдеров в королевском дворце рассказал, что еще перед свадьбой принца Гарри и Меган Маркл, герцогиня довела Кейт до слез. Никто не знает полной истории, но после их встречи на примерке платья для маленькой Шарлотты Миддлтон якобы вышла из примерочной в слезах.

    Такие заявления кажутся странными хотя бы потому, что еще не так давно различные британские издания писали о теплых взаимоотношениях двух герцогинь. Вероятно, в преддверии рождения первенца Гарри и Меган во дворце усилилось напряжение между двумя семьями. В этом случае стоит надеяться, что переезд в отдельное имение поможет улучшить атмосферу в королевской семье.

    Джерело: popcornnews

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