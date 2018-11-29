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    Жизнь

    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)

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    Квентин Тарантино и Даниэлла Пик - 55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)
    Квентин Тарантино и Даниэлла Пик

    Режиссер, для которого этот брак стал первым, ранее говорил, что не женится, потому что работу отнимает у него все время

    Ряды холостяков решил покинуть знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино. Как сообщает People , в среду, 28 ноября, он связал себя узами брака с 35-летней израильской певицей и моделью Даниэллой Пик.

    Свадебная церемония состоялась в Лос-Анджелесе. После же официальной части Тарантино и Пик отправились в один из ресторанов в Беверли-Хиллз, где отметили радостное событие с друзьями и близкими. 

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    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)
    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)
    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)
    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)
    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)
    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)
    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)
    55-летний Квентин Тарантино женился на израильской модели (фото)

    Тарантино и Пик познакомились в 2009 году в Израиле на премьерном показе фильма «Бесславные ублюдки»", а помолвка пары состоялась летом прошлого года (прежде чем обручиться, пара успела расстаться и сойтись вновь).

    Тарантино, для которого этот брак стал первым, ранее говорил, что не женится, потому что работу отнимает у него все время.

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