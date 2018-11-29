Участник проекта «Топ-модель по-украински » признался, что живет с двумя девушками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Максим Осадчук

Во время онлайн-конференции Максим Осадчук наконец-то открыл все секреты своей жизни

Поклонники Макса в социальных сетях заметили многочисленные совместные сториз с участницей «Топ-модель по-украински». И не упустили возможности разведать все подробности во время онлайн-конфренции на сайте Нового канала.

«Я действительно живу с Юлей вместе, а еще с нами живет Катя Польченко, – делится Максим. – Так что не придумывайте лишнего. У нас дружеские отношения. Юля очень близкий мне по духу человек».

Естественно, фанатов не устроил такой лаконичный ответ. И парню пришлось поделиться еще более откровенными подробностями.

«Много думал над вопросом, могли бы мы быть парой или нет, – признается участник реаилити c нетрадиционной ориентаций. – В начале нашего общения чувствовал, что Юля пробуждает во мне мужские инстинкты. Не исключаю возможность, что когда-то мы будем вместе. Я безумно люблю ее, она моя сила и мое вдохновение. Иногда поступаю очень плохо, но она все равно меня не бросает. Знаю, что тоже любит, всегда поддерживает. Если бы не Юля, я бы не переехал в Киев, не развивался бы так быстро здесь, не зарабатывал деньги. Дружба с ней – мое самое главное достижение на проекте».