Легендарная Синди Кроуфорд похвасталась превосходной фигурой и украсила обложку глянца



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Синди Кроуфорд

Супермодель вместе с командой стилистов и визажистов создала несколько разноплановых образов

Звезда модельного бизнеса 90-х Синди Кроуфорд в свои 52 года до сих пор охраняет отличную форму и не спешит уходить из профессии. Кроуфорд украсила обложку декабрьского номера журнала C Magazine, согласившись позировать фотографу Курту Маркусу, с которым и раньше работала на съемках.

Супермодель, которая недавно отдохнула на пляже в Малибу, вместе с командой стилистов и визажистов создала несколько разноплановых образов, и каждый из них демонстрировал хорошую форму Синди. В одном из интервью она сказала, что секрета привлекательности у нее нет, а есть здоровый образ жизни, к которому стремится с начала своего модельного пути.

Напомним, Синди Кроуфорд появлялась на обложках свыше 600 журналов во всем мире, включая такие журналы, как Vogue, W, People, Harper’s Bazaar, ELLE, Cosmopolitan и Allure. Синди также была лицом многих модных домов, таких, как Gianne Versace, Escada и др.

Известный дизайнер Карл Лагерфельд сказал о ней: «В ней сочетаются классическая красота и девушка мечты каждого американца». Когда Кроуфорд пришла в модельный бизнес, её прозвали «Малышкой Джиа» из-за сходства с супермоделью Джией Каранджи. В 2000 году Кроуфорд ушла из модельного бизнеса.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звёзд XX века по версии журнала Playboy. В 1997 году по результатам опроса журнала Shape Синди была названа второй (после Деми Мур) самой красивой женщиной в мире из 4000 претенденток. В 2002 году Кроуфорд была названа одной из пятидесяти самых красивых людей мира журналом People. В 40 лет она заняла 26 место в рейтинге журнала Maxim Hot 100.

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