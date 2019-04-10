Не все так гладко: Западные СМИ утверждают, что принца Уильям изменил Кейт Миддлтон с её лучшей подругой



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/chusmeteando

Последние несколько дней западные СМИ обсуждают предполагаемую измену принца Уильяма Кейт Миддлтон

Первым о проступке герцога Кембриджского заговорило издание In Touch. Поначалу это были лишь разговоры и домыслы, но недавно слухи приняли куда более серьёзный оборот, поскольку таблоиды получили информацию, что Уильям изменял Кейт во время её третьей беременности.

СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее. Однако издание The Daily Beast утверждает, что Кенсингтонский дворец был очень встревожен статьёй издания In Touch, хотя и не стал комментировать написанное. Инсайдер издания поделился со СМИ, что, узнав о слухах, Миддлтон запретила Уильяму общаться со своей подругой. «Кейт и Уильям выглядят как идеальная пара, которая ничего не может делать плохо. Однако реальность такова, что у всех пар есть свои проблемы, и они не исключение», — рассказал анонимный источник.

Другие инсайдеры рассказали немного больше: они сообщили, что на самом деле слухи об измене поползли ещё больше года назад, и что, узнав о них, герцогиня разорвала все связи с Роуз Ханбери, дружба с которой длилась больше десяти лет. «Неудивительно, что эти слухи, наконец, просочились в сеть. Это дело слишком громкое, чтобы оставаться в тайне», — сообщили источники. Разумеется, нашлись и те, кто сразу засомневался в правдивости чужих слов, посчитав, что социальные сети просто всё преувеличили. Поклонникам и рядовым пользователям остаётся лишь следить за развитием событий.

Джерело: popcornnews