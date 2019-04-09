Унижала сотрудников: мать Кейт Миддлтон оказалась в центре скандала



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Кэрол Миддлтон

64-летняя Кэрол Миддлтон оказалась настоящим деспотом. С ней многие отказываются работать

У Майкла и Кэрол Миддлтон — свой бизнес. Они владеют небольшой компанией Party Pieces, которая занимается организацией вечеринок и доставкой подарков. Правда, работа в этой организации далека от праздника. Подчиненные Кэрол рассказали британскому тюблоиду The Daily Mail, что мама Кейт Миддлтон полна нетерпимости и неуважения.

Сейчас компания Миддлтон переживает не лучшие времена — Кэрол и Майклу пришлось значительно сократить штат. Сотрудники, которых уволили, признались изданию, что чувствует облегчение. Одна из главных претензий к Кэрол в том, что она буквально заваливает электронную почту гневными письмами — особенно в выходные дни и поздним вечером. Из-за этого сотрудники постоянно находятся в состоянии стресса.

Несмотря на то, что Party Pieces — совместный бизнес, управляет им по большей части мама Кейт. Она не терпит пререканий, никогда не слушает чужое мнение и легко может уволить. Более того, она постоянно контролирует работу сотрудников и из-за этого они не могут даже отлучиться ко врачу. Также Кэрол регулярно урезает зарплату и вызывает к себе людей «по щелчку», что многие тоже считают актом неуважения.

«В офисе висят часы, но зачем они нужны? Я понимаю, что нужно смотреть на них, когда у тебя почасовая оплата», — рассказала одна из сотрудниц, которая посетовала на ненормированный график.

«Если вы с ней в чем-то не согласны, она быстро делегирует работу кому-то еще, и ей неважно, что случилось ранее», — поделился другой работник.

Кэрол Миддлтон всегда была предприимчивой женщиной. Так, она даже посоветовала Кейт поступать в старинный шотландский Сент-Эндрюсский университет, зная что там будут получать образование монархи.

Джерело: graziamagazine.ru