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    Неожиданно и неприемлемо. Жена Саакашвили прокомментировала его видео с Ясько

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    Неожиданно и неприемлемо. Жена Саакашвили прокомментировала его видео с Ясько

    Несмотря на личные эмоции женщина поддержала политика

    Бывшая первая леди Грузии, жена политика Михеила Саакашвили Сандра Рулофс прокомментировала его видео с депутаткой «Слуги народа» Елизаветой Ясько, в котором они заявили о своем романе.

    В своем Facebook 52-летняя Рулофс написала, что это стало для нее неожиданностью.

    «Михеил Саакашвили является политзаключенным, и как гражданка Грузии я полностью поддерживаю требование его освобождения», – подчеркнула Сандра.

    «Многие растерянных друзей и спрашивают меня о моей личной жизни. Я не скрываю от вас, что содержание видео, снятого вечером в пятницу, был для меня неожиданным, а форма - абсолютно неприемлемой», – призналась Рулофс.

    facebook.com/RoelofsSandra
    facebook.com/RoelofsSandra

    Рулофс замужем за Саакашвили с 1993 года и имеет от него двух сыновей

    «Несмотря на личные эмоции, я сохраняю спокойствие и верю, что мы выйдем победителями из этой битвы», – отметила женщина, которую Ясько уже публично назвала ексдружиною Саакашвили.

    Напомним, о романе женатого Саакашвили с Ясько украинские СМИ сообщали еще год назад.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес первая леди
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    Неожиданно и неприемлемо. Жена Саакашвили прокомментировала его видео с Ясько