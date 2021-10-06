36-летняя Тина Кароль поразила фанатов невероятной растяжкой (видео)

Звезда покорила пользователей соцсети

Знаменитая украинская поп-певица Тина Кароль в своем Инстаграме впервые показала поклонникам свою потрясающую растяжку.

Так, каждый день 36-летняя артистка начинает с утренней тренировки. Как выяснилось, она не только качает мышцы и выполняет энергичные упражнения, но и занимается йогой. Гибкость певицы ошарашила многотысячную публику.

View this post on Instagram Публикация от Тина Кароль ФанТина (@tinakarol_fantina)

В обтягивающем комбинезоне глубокого синего цвета звезда продемонстрировала позу, которая покорила сеть и вызвала шквал комментариев. Она закинула ногу за плечо и поднялась на руки. К тому же Тина Кароль сделала это с улыбкой. Похоже, йога дается ей легко.

В комментариях поклонники засыпали поп-диву комплиментами.

Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

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