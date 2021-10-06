  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    36-летняя Тина Кароль поразила фанатов невероятной растяжкой (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Тина Кароль - 36-летняя Тина Кароль поразила фанатов невероятной растяжкой (видео)
    Певица Тина Кароль
    instagram.com/tina_karol/

    Звезда покорила пользователей соцсети

    Знаменитая украинская поп-певица Тина Кароль в своем Инстаграме впервые показала поклонникам свою потрясающую растяжку.

    Так, каждый день 36-летняя артистка начинает с утренней тренировки. Как выяснилось, она не только качает мышцы и выполняет энергичные упражнения, но и занимается йогой. Гибкость певицы ошарашила многотысячную публику.

    В обтягивающем комбинезоне глубокого синего цвета звезда продемонстрировала позу, которая покорила сеть и вызвала шквал комментариев. Она закинула ногу за плечо и поднялась на руки. К тому же Тина Кароль сделала это с улыбкой. Похоже, йога дается ей легко.

    В комментариях поклонники засыпали поп-диву комплиментами.

    Ранее «Скотч» сообщал, как британские супруги нашли необычный способ снизить свои расходы.

    Обычно пара дожидается распродаж в магазинах одежды и покупает брюки, рубашки, свитера и толстовки, которые они смогут носить по очереди.

    Такой подход к покупке одежды позволяет супругам в несколько раз сократить свои траты, пишет The Sun

    Читайте также: Звезда «Крепостной» призналась, сколько зарабатывает за один день

    .

    Теги: знаменитости Тина Кароль шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    36-летняя Тина Кароль поразила фанатов невероятной растяжкой (видео)