Нестареющая 50-летняя библиотекарь призналась, в чем секрет ее молодости



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50-летняя китаянка Лю Елинь

Друзья Елинь говорят, что она сломала стереотип красоты в Китае

Китаянка Лю Елинь уже отпраздновала своё 50-летие, но продолжает поражать мир своей шикарной фигурой и удивительно молодым лицом. Женщина более 30 лет занимается спортом, и это не просто походы в фитнес-зал, а множество экстремальных увлечений, таких как прыжки с парашютом, ныряние в прорубь и фридайвинг.

Елинь выглядит ровесницей своего 23-летнего сына и утверждает, что секрет её вечной молодости — холод. Вот уже 30 лет каждую зиму она плавает в озере. Кроме того азиатка прыгала с парашютом с высоты 4,5 километра, занималась йогой в 30-градусный мороз и переплыла Малаккский пролив.

Сейчас у моложавой китаянки новое увлечение — фридайвинг. Для этой цели она уехала на Филиппины и там тренируется как можно дольше задерживать дыхание под водой.

«Я всегда любила море и умею плавать с аквалангом, но теперь я бросила себе новый вызов. Я хочу нырять как можно глубже безо всякого оборудования», — рассказала фитоняша изданию Daily Mail.

Друзья Елинь говорят, что она сломала стереотип красоты в Китае: «Раньше красивыми у нас назывались преимущественно белокожие женщины, поэтому многие стремились отбеливать кожу. Также считалось, что девушки должны быть слабыми и скромными. Однако Елинь — абсолютно другая. Она не боится пробовать новое и бросать вызов сама себе. Мы восхищаемся её мужеством».

Особенно пользователей соцсетей шокируют фотографии 50-летней спортсменки рядом с её 23-летним сыном, ведь они выглядят практически ровесниками. Сам парень отмечает, что окружающие часто принимают мать за его девушку.

Ранее библиотекарь, ныне популярный блогер Лю Елинь шутит, что её главная цель в жизни — «путешествовать по всему миру и носить красивые бикини» и выражает надежду, что сохранит свою потрясающую внешность хотя бы лет до 80.