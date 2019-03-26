Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Николас Кейдж и Эрика Койке

Похоже, актер вновь готов пойти под венец

55-летний актер Николас Кейдж подал заявление на регистрацию брака в округе Кларк, штат Невада.

Избранницей актера стала Эрика Койке - до встречи с актером она работала визажистом в Голливуде. На вид девушке с азиатскими чертами лица 22-23 года, и она очень напоминает бывшую жену Кейджа Элис Ким, в браке с которой он прожил 12 лет. Кейдж и Койке начали встречаться год назад.

Впервые пару сфотографировали вместе в Пуэрто-Рико, где Николас снимался в фильме Primal. Позже они еще несколько раз появлялись вместе на публике.

До Эрики Кейдж был женат три раза. Первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет, второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая до этого была замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались через три месяца после бракосочетания. Также у Кейджа есть сын от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон. С третьей женой, официанткой Элис Ким, Кейдж воспитывает 14-летнего сына Кал-Эла.





Джерело: Hello!