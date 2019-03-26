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    Шоу-биз

    Имя Майкла Джексона не уберут из Зала славы рок-н-ролла

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    Имя Майкла Джексона не уберут из Зала славы рок-н-ролла

    Снятый по заказу канала HBO документальный фильм «Покидая Неверленд» спровоцировал грандиозный скандал вокруг покойного Майкла Джексона

    Несмотря на многочисленные обвинения в растлении малолетних, имя Майкла Джексона всё-таки останется в зале Славы рок-н-ролла.

    В зале Славы рок-н-ролла имя Майкла Джексона увековечили в 2001 году – за 8 лет до его смерти. Представители Зала славы в свете недавних событий дали комментарий порталу TMZ, в котором утверждают, что имя исполнителя убрано не будет. 

    Сейчас гости Зала славы рок-н-ролла могут увидеть ряд памятных сувениров и вещей, принадлежавших некогда Королю поп-музыки – например, его знаменитую расшитую стразами перчатку и концертные костюмы.

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