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    Жизнь

    Джастин Бибер сфотографировал Хейли Болдуин в постели

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    Джастин Бибер и Хейли Болдуин - Джастин Бибер сфотографировал Хейли Болдуин в постели
    Джастин Бибер и Хейли Болдуин

    25-летний Джастин Бибер счастлив в браке. Он восхищается 22-летней Хейли Болдуин и выражает восторг в соцсетях

    Певец выложил новое фото любимой. В Instagram появился снимок его молодой жены, который был сделан в постели. Хейли позирует без макияжа. На ней белый топ и белье Victoria's Secret со стразами. На шее модели висит крупная цепь бренда Drew House, который создал Джастин.

    «Это моя игрушка», — подписал снимок Джастин. Он также выложил несколько фото Хейли в stories. На них красотка лежит на том же месте. Она держит в руках телефон. Ее совершенно не смущает, что Бибер снимает ее в откровенной позе и с минимумом одежды.

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    Джастин Бибер сфотографировал Хейли Болдуин в постели
    Джастин Бибер сфотографировал Хейли Болдуин в постели

    Хейли скромницей никогда не была. Как и другие модели, она любит откровенные наряды. Так, даже на прогулку с мамой супруга она ходила в тонком платье без нижнего белья.

    Джастин и Хейли познакомились в 2009. Они тайно поженились в августе прошлого года. В недавнем интервью Болдуин призналась, что иногда ей становится страшно от мысли о том, что она такая молодая и уже состоит в официальном браке.

    На прошлой неделе пара перенесла вторую свадебную церемонию из-за депрессии Джастина. Модель всеми силами старается поддерживать возлюбленного.

    Папарацци даже удалось поймать момент, когда Хейли успокаивала плачущего Бибера.

    Из-за подавленного состояния певец обратился к специалистам. Он переживает непростой период. К нему пришло осознание того, что он превратился в высокомерного и дерзкого человека. Бибер стал часто делать то, за что потом ему стыдно.

    Джерело: graziamagazine.ru

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