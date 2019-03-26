Джастин Бибер сфотографировал Хейли Болдуин в постели

25-летний Джастин Бибер счастлив в браке. Он восхищается 22-летней Хейли Болдуин и выражает восторг в соцсетях

Певец выложил новое фото любимой. В Instagram появился снимок его молодой жены, который был сделан в постели. Хейли позирует без макияжа. На ней белый топ и белье Victoria's Secret со стразами. На шее модели висит крупная цепь бренда Drew House, который создал Джастин.

«Это моя игрушка», — подписал снимок Джастин. Он также выложил несколько фото Хейли в stories. На них красотка лежит на том же месте. Она держит в руках телефон. Ее совершенно не смущает, что Бибер снимает ее в откровенной позе и с минимумом одежды.

Хейли скромницей никогда не была. Как и другие модели, она любит откровенные наряды. Так, даже на прогулку с мамой супруга она ходила в тонком платье без нижнего белья.

Джастин и Хейли познакомились в 2009. Они тайно поженились в августе прошлого года. В недавнем интервью Болдуин призналась, что иногда ей становится страшно от мысли о том, что она такая молодая и уже состоит в официальном браке.