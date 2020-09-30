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    Жизнь

    Одевайся, как первая леди: Елена Зеленская продемонстрировала модные осенние образы

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    Первая леди Елена Зеленская - Одевайся, как первая леди: Елена Зеленская продемонстрировала модные осенние образы
    Первая леди Елена Зеленская

    В этом сезоне актуальным является коричневый цвет

    Супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Елена Зеленская часто появляется на публике. Женщина знает толк в моде и следует трендам.

    Чаще всего Елена выбирает костюмы свободного края. Они выглядят безумно стильно, ярко и делают образ уникальным. Интересно, что такие костюмы можно носить как под кеды, так и под лодочки. Если вы хотите создать более свободный образ, то отдайте предпочтение костюму из темной ткани и наденьте кеды. А если вы хотите выглядеть более романтично, тогда выбирайте мелковые или нюдовые цвета и лодочки.

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    Одевайся, как первая леди: Елена Зеленская продемонстрировала модные осенние образы
    Одевайся, как первая леди: Елена Зеленская продемонстрировала модные осенние образы
    Одевайся, как первая леди: Елена Зеленская продемонстрировала модные осенние образы
    Одевайся, как первая леди: Елена Зеленская продемонстрировала модные осенние образы
    Одевайся, как первая леди: Елена Зеленская продемонстрировала модные осенние образы
    Одевайся, как первая леди: Елена Зеленская продемонстрировала модные осенние образы

    Не забывайте, что в этом сезоне актуальным является коричневый цвет. Елена Зеленская это знает и удачно сочетает вещи этого цвета. Дополняйте свои образы украшениями. Например, цепями. Дизайнеры во весь голос сейчас кричат, что цепи - это одно из самых стильных украшений.

    Также Елена Зеленская умеет по-новому преподнести классику. Например, черные штаны и белую блузку. Супруга президента подобрала вещи более свободного кроя, что сделало образ стильным и особенным.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    мода и красота как быть модным первая леди Елена Зеленская
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